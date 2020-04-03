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1566 مستفيدا من قرار استمرار صرف معاشات الضمان في منطقة الرياض

1566 مستفيدا من قرار استمرار صرف معاشات الضمان في منطقة الرياض

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بمبالغ تجاوزت مليوني ريال .

1566 مستفيدا من قرار استمرار صرف معاشات الضمان في منطقة الرياض

1566 مستفيدا من قرار استمرار صرف معاشات الضمان في منطقة الرياض
http://almnatiq.net/?p=849872
المناطق - الرياض

كشفت ادارة الضمان الاجتماعي بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ان عدد المستفيدين من قرار معالي الوزير بعدم اسقاط اياً من مستفيدي معاشات الضمان لشهر شعبان الحالي واعادة المستفيدين منه لشهر رجب الماضي بأثر رجعي ، بلغ ( 1566 مستفيداً ) في العاصمة والمدن والمحافظات التابعة لها ، فيما بلغت المعاشات التي سيتم صرفها لهم ( 2،045،659 ) بواقع (1،022،829) عن كل شهر .
ورفع الدكتور يوسف السيالي مدير عام الفرع شكره وتقديره لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على هذا القرا ر الذي يأتي ترجمة لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله – ووقوفها الدائم مع كل فئات الشعب دون تفرقة او تمييز مشيراً الى أن هذه المعاشات سيتم صرفها وفق الطريقة والآلية المتبعة والمعتمدة من قبل الوزارة .

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