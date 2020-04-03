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أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ راشد العصيمي

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أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ راشد العصيمي

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ راشد العصيمي
أمير جازان
http://almnatiq.net/?p=849874
المناطق - فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تعازيه ومواساته لابناء الشيخ راشد بن صالح العصيمي ، في وفاة والدهم – رحمه الله – وهو أحد منسوبي إمارة منطقة جازان سابقا.

وسأل سموه الله عز وجل ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
ونوه سمو أمير جازان بما قدمه الفقيد خلال عمله ضمن منسوبي إمارة المنطقة محافظا سابقا بعدد من المحافظات ، وما كان له من اعمال جليلة في المجتمع عبر خدمة الوطن والمواطن .
فيما أعرب ابناء وذوي الفقيد عن عظيم شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم والتى كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله أن يحفظ سموه الكريم وأن لا يريه أَي مكروه.

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