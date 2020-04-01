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أمانة الباحة تنفذ ٣٧٩ جولة خلال ٢٤ ساعة

أمانة الباحة تنفذ ٣٧٩ جولة خلال ٢٤ ساعة

منطقة الباحة

أمانة الباحة تنفذ ٣٧٩ جولة خلال ٢٤ ساعة

أمانة الباحة تنفذ ٣٧٩ جولة خلال ٢٤ ساعة
http://almnatiq.net/?p=849881
المناطق-الباحة

نفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها جولات ميدانية رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية والمسالخ بالمنطقة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية بلغت ٣٧٩ جولة.
وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة حررت ٨٦ اشعاراً ومخالفة وأغلقت ٢٣ محلاً ومنشأة لعدم تقيدها بالإجراءات الإحترازية ومعايير الصحة والنظافة.
مشيراً إلى أن الأمانة وبلدياتها كثفت من أعمالها الخدمية الميدانية كالنظافة العامة والتعقيم والتطهير والمكافحة ورش المبيدات وردم المستنقعات والإصحاح البيئي وعمليات رفع المخلفات بشكل دوري، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID -19).
داعياً جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات صحية يجدونها في المطاعم أو المحلات أو الأسواق على الرقم الموحد للبلاغات 940, ورقم الواتساب ‪0550271419‬، مؤكداً أن جميع البلاغات ستجد كل العناية والإهتمام من قبل مسؤولي الأمانة والبلديات لحين معالجتها وإقفالها.

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