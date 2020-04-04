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الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤجل مباريات المنتخبات خلال يونيو بسبب كورونا

الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤجل مباريات المنتخبات خلال يونيو بسبب كورونا
http://almnatiq.net/?p=849897
المناطق - وكالات

أرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم جميع المباريات الدولية المقررة في شهر يونيو بعد الاجتماع الأول اليوم لفريق عمله المخصص لمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد.
كما تقرر إجراء مناقشات مع الاتحادات القارية لوضع جدول زمني جديد لتصفيات كأس العالم 2022.
وقال الاتحاد الدولي في بيانه: “وافق فريق عمل فيفا الاتحادات القارية بالإجماع على سلسلة من التوصيات بعد لقائه الأول عبر تقنية الفيديو اليوم، كما تقرر إرجاء كل مباريات السيدات المقررة في يونيو.
وفي أعقاب إرجاء أولمبياد طوكيو 2020 إلى صيف 2021، اقترحت مجموعة عمل فيفا الإبقاء على قاعدة أهلية العمر للاعبين الذين ولدوا بعد 1 يناير 1997، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من خارج هذه القاعدة.

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