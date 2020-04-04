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رئيس الوزراء الأردني: نُعد العدة لمرحلة ليست بالقصيرة لمواجهة كورونا

رئيس الوزراء الأردني: نُعد العدة لمرحلة ليست بالقصيرة لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=849900
المناطق - وكالات

قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم إن بلاده تعد العدة لمرحلة ليست بالقصيرة والجهوزية الدائمة لمواجهة خطورة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الحظر الشامل الذي طبق اليوم في بلده بشكل كامل جاء لقياس القدرة على الالتزام والتحضير لما هو أسوأ.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن أرقام الحالات المسجلة اليوم كانت جيدة مقارنة بأرقام أمس التي كانت مرتفعة، مبيناً أن هذه الأرقام تعطي مؤشرات كيف نتعامل بشكل ديناميكي مع الأوضاع، والتعلم من تجارب العالم في كيفية التعامل مع الأزمة .
وحول تأثير الأزمة على الاقتصاد الأردني، قال: ” إننا لسنا بمعزل عن الاقتصاد العالمي المترابط، وأطمئن الجميع بأن وضع اقتصادنا مريح مقارنة بدول كثيرة من حولنا، مؤكداً أنه ليس هناك أي أحد في العالم لديه خارطة طريق نحو المستقبل.
وقال: ” ندرك أنه سيكون هناك آثار سلبية على المدى المتوسط على الاقتصاد الأردني واقتصاديات العالم، ولن نستطيع تعويض الجميع، وهدفنا إيقاف النزيف والحد منه والمضي على مسار التعافي “.
وأكد أن الاقتصاد العالمي يتعرض لضربات قاسية، وهناك انكماش هائل، وتباين من قطاع لآخر، والشركات العاملة عن بعد بالكاد ستتأثر، والشركات الطبية ستتوسع.

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