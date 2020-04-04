تحذير أمريكي: “ممنوع الاقتراب” من ترامب أو بنس

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المناطق - وكالات

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن أي شخص من المتوقع أن يقترب من الرئيس دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس سيخضع لفحص سريع لمعرفة ما إذا كان مصابا بمرض “كوفيد-19” وذلك في ظل تفشي وباء كورونا.

ومن المتوقع أن يكون الفحص بذات السرعة التي تم بها فحص ترامب، الخميس، حيث خضع لفحص في مختبرات آبوت التي تقدم النتائج خلال 15 دقيقة أو أقل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير: “اعتبارا من اليوم أي أحد من المتوقع أن يكون قريبا من أي منهما (ترامب وبنس) سيخضع لفحص كوفيد-19 لتحديد وضعه سواء قبل ظهور الأعراض أو دون أن تظهر بغرض الحد من إمكانية نقل العدوى على سبيل الخطأ”.

ومن المعلومات المزعجة عن الفيروس أن الأشخاص المصابين يمكنهم نقل العدوى دون أن يكونوا على علم بإصابتهم أو قبل أن تظهر عليهم أعراض المرض.

وخضع ترامب حتى الآن للفحص مرتين للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية، كما خضع بنس للفحص وكانت النتيجة أيضا سلبية.

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