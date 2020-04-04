احدث الأخبار

محافظ صبيا المكلف يتفقد الأسواق التجارية في العدايا والكدمي
منطقة جازان
 أكثر من ٧ آلاف بلاغ استقبلتها عمليات الهلال الأحمر بالباحة
منطقة الباحة
 نائب أمير جازان: أمر خادم الحرمين يؤكد حرص القيادة على أبنائها
منطقة جازان
 قرار تركي جديد يقيد تنقل الشباب
أبرز المواد
 وزير الطاقة ينفي ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي الذي جاء فيه رفض المملكة تمديد اتفاق أوبك+ وانسحابها منه
أبرز المواد
 وزير الخارجية: التصريحات المنسوبة لإحدى وسائل الإعلام للرئيس الروسي عار من الصحة جملة وتفصيلاً
أبرز المواد
 الأمير تشارلز يفتتح أكبر مستشفى مجهز بغرف إنعاش في العالم
أبرز المواد
 تحذير أمريكي: “ممنوع الاقتراب” من ترامب أو بنس
أبرز المواد
 “اختبار طبي” في إيطاليا يمهد لهزيمة كورونا
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الأردني: نُعد العدة لمرحلة ليست بالقصيرة لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤجل مباريات المنتخبات خلال يونيو بسبب كورونا
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على إتمام عملية تبادل وإطلاق سراح كافة الأسرى
أبرز المواد
محافظ صبيا المكلف يتفقد الأسواق التجارية في العدايا والكدمي

محافظ صبيا المكلف يتفقد الأسواق التجارية في العدايا والكدمي

منطقة جازان
أكثر من ٧ آلاف بلاغ استقبلتها عمليات الهلال الأحمر بالباحة

أكثر من ٧ آلاف بلاغ استقبلتها عمليات الهلال الأحمر بالباحة

منطقة الباحة
نائب أمير جازان: أمر خادم الحرمين يؤكد حرص القيادة على أبنائها

نائب أمير جازان: أمر خادم الحرمين يؤكد حرص القيادة على أبنائها

منطقة جازان
قرار تركي جديد يقيد تنقل الشباب

قرار تركي جديد يقيد تنقل الشباب

أبرز المواد

الأمير تشارلز يفتتح أكبر مستشفى مجهز بغرف إنعاش في العالم

الأمير تشارلز يفتتح أكبر مستشفى مجهز بغرف إنعاش في العالم
http://almnatiq.net/?p=849909
المناطق - وكالات

افتتح الأمير تشارلز عن بعد، الجمعة، مستشفى “نايتنغيل” في مركز المعارض والمؤتمرات الرئيسي بلندن، وهو منشأة مؤقتة ستتمكن قريبا من علاج آلاف الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال تشارلز إنه “تأثر بشدة” إذ طلب منه افتتاح المنشأة المؤقتة في مركز “إكسل” بشرق لندن، وأشاد بالجميع، بمن فيهم العسكريون، الذين شاركوا في تشييدها “المذهل الذي لا يصدق تقريبا” والذي استمر تسعة أيام.

وذكر عبر رابط فيديو من منزله في بيركال الأسكتلندية: “إن تحويل أحد أكبر مراكز المؤتمرات الوطنية إلى مستشفى ميداني، يبدأ من 500 سرير بإمكانية استيعاب 4000 شخص، أمر لا يصدق إلى حد كبير”.

وحوّلت شركة أبوظبي للمعارض، مركز “إكسل” في العاصمة البريطانية إلى مستشفى ميداني لعلاج المصابين بكورونا.

ووصل قادة من الجيش البريطاني للاطلاع على آخر اللمسات الجارية في المستشفى الواقع شرقي لندن، والذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 4 آلاف سرير.

وتم إحداث المستشفى بعدما أعلن المركز المملوك لشركة أبوظبي للمعارض، عن وضع الأرض تحت تصرف السلطات البريطانية.

وأضحى المركز أكبر مستشفى مجهز بغرف إنعاش في العالم، لمحاربة فيروس كورونا، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

وينقسم المستشفى إلى جناحين رئيسيين مجهزين لاستقبال الحالات الطارئة فقط من لندن وجنوبي إنجلترا وسيحتاج إلى أكثر من 16 ألف عامل إضافي في القطاع الصحي لتشغيله.

ويجري النظر إلى المستشفى بمثابة إنجاز للجيش البريطاني وقطاع الصحة العامة في البلاد، لأن تجهيزه لم يستغرق سوى أيام.

جدير بالذكر أن بريطانيا سجلت ارتفاعا في عدد الوفيات بفيروس كورونا حيث وصلت إلى 3605، في حين بلغ تعداد الإصابات 38168.

روابط ذات صلة

قرار تركي جديد يقيد تنقل الشباب

قرار تركي جديد يقيد تنقل الشباب
وزير الطاقة ينفي ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي الذي جاء فيه رفض المملكة تمديد اتفاق أوبك+ وانسحابها منه

وزير الطاقة ينفي ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي الذي جاء فيه رفض المملكة تمديد اتفاق أوبك+ وانسحابها منه
وزير الخارجية: التصريحات المنسوبة لإحدى وسائل الإعلام للرئيس الروسي عار من الصحة جملة وتفصيلاً

وزير الخارجية: التصريحات المنسوبة لإحدى وسائل الإعلام للرئيس الروسي عار من الصحة جملة وتفصيلاً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*