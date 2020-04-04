قرار تركي جديد يقيد تنقل الشباب

المناطق - وكالات

أعلنت السلطات التركية، يوم الجمعة، توسيع نطاق حظر مغادرة المنازل لمن هم فوق سن الـ65 ليشمل الشباب في عمر العشرين وما دونه.

وفي تدابير جديدة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ارتداء الكمامات في الأسواق والمتاجر الكبرى والأماكن المزدحمة الأخرى سيكون إلزاميا.

وفي المنحى نفسه، حظرت البلاد الدخول والخروج من 31 مدينة، باستثناء نقل السلع الأساسية، لأجل كبح انتشار الوباء.

ويرتقب أن تسري التدابير الجديدة بداية من منتصف الليل، وفقا للرئيس التركي.

وأعلن الرئيس التركي عن التدابير بعد ساعات من تصريح وزير الصحة بأن البلاد تناضل من أجل تقييد “تنقل الشباب”.

وسجلت تركيا أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا، فيما وصل عدد الوفيات من جراء المرض إلى 425.