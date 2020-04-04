احدث الأخبار

محافظ صبيا المكلف يتفقد الأسواق التجارية في العدايا والكدمي
منطقة جازان
 أكثر من ٧ آلاف بلاغ استقبلتها عمليات الهلال الأحمر بالباحة
منطقة الباحة
 نائب أمير جازان: أمر خادم الحرمين يؤكد حرص القيادة على أبنائها
منطقة جازان
 قرار تركي جديد يقيد تنقل الشباب
أبرز المواد
 وزير الطاقة ينفي ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي الذي جاء فيه رفض المملكة تمديد اتفاق أوبك+ وانسحابها منه
أبرز المواد
 وزير الخارجية: التصريحات المنسوبة لإحدى وسائل الإعلام للرئيس الروسي عار من الصحة جملة وتفصيلاً
أبرز المواد
 الأمير تشارلز يفتتح أكبر مستشفى مجهز بغرف إنعاش في العالم
أبرز المواد
 تحذير أمريكي: “ممنوع الاقتراب” من ترامب أو بنس
أبرز المواد
 “اختبار طبي” في إيطاليا يمهد لهزيمة كورونا
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الأردني: نُعد العدة لمرحلة ليست بالقصيرة لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤجل مباريات المنتخبات خلال يونيو بسبب كورونا
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على إتمام عملية تبادل وإطلاق سراح كافة الأسرى
أبرز المواد
محافظ صبيا المكلف يتفقد الأسواق التجارية في العدايا والكدمي

محافظ صبيا المكلف يتفقد الأسواق التجارية في العدايا والكدمي

منطقة جازان
أكثر من ٧ آلاف بلاغ استقبلتها عمليات الهلال الأحمر بالباحة

أكثر من ٧ آلاف بلاغ استقبلتها عمليات الهلال الأحمر بالباحة

منطقة الباحة
نائب أمير جازان: أمر خادم الحرمين يؤكد حرص القيادة على أبنائها

نائب أمير جازان: أمر خادم الحرمين يؤكد حرص القيادة على أبنائها

منطقة جازان
قرار تركي جديد يقيد تنقل الشباب

قرار تركي جديد يقيد تنقل الشباب

أبرز المواد

وزير الخارجية: التصريحات المنسوبة لإحدى وسائل الإعلام للرئيس الروسي عار من الصحة جملة وتفصيلاً

وزير الخارجية: التصريحات المنسوبة لإحدى وسائل الإعلام للرئيس الروسي عار من الصحة جملة وتفصيلاً
http://almnatiq.net/?p=849914

صرح سمو وزير الخارجية، بأنه تم الاطلاع على تصريح منسوب لإحدى وسائل الإعلام لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، تضمن أن من أسباب انخفاض أسعار النفط انسحاب المملكة من صفقة أوبك + وأن المملكة تخطط للتخلص من منتجي النفط الصخري.
وأكد سموه أن ما تم ذكره عار من الصحة جملة وتفصيلاً ولا يمت للحقيقة بصلة، وأن انسحاب المملكة من الاتفاق غير صحيح، بل أن روسيا هي من خرجت من الاتفاق، بينما المملكة و 22 دولة أخرى كانت تحاول إقناع روسيا بإجراء المزيد من التخفيضات وتمديد الاتفاق إلا أن روسيا لم توافق على ذلك.
كما أكد سمو وزير الخارجية، أن موقف المملكة من إنتاج البترول الصخري معروف وأنه جزء مهم من مصادر الطاقة وأن المملكة كذلك تسعى للوصول إلى المزيد من التخفيضات وتحقيق توازن السوق وهو ما فيه مصلحة لمنتجي البترول الصخري، بعكس ما صدر عن روسيا ورغبتها في بقاء الأسعار منخفضة للتأثير على البترول الصخري.
وفي ضوء ذلك، استغرب سمو وزير الخارجية تزييف الحقائق متمنياً أن تتخذ روسيا القرارات الصحيحة في الاجتماع العاجل الذي دعت له المملكة يوم أمس لدول أوبك + ومجموعة الدول الأخرى بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية وأن لا تتعرض أسواق الطاقة للخطر مرة أخرى.

روابط ذات صلة

قرار تركي جديد يقيد تنقل الشباب

قرار تركي جديد يقيد تنقل الشباب
وزير الطاقة ينفي ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي الذي جاء فيه رفض المملكة تمديد اتفاق أوبك+ وانسحابها منه

وزير الطاقة ينفي ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي الذي جاء فيه رفض المملكة تمديد اتفاق أوبك+ وانسحابها منه
الأمير تشارلز يفتتح أكبر مستشفى مجهز بغرف إنعاش في العالم

الأمير تشارلز يفتتح أكبر مستشفى مجهز بغرف إنعاش في العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*