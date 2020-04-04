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نائب أمير جازان: أمر خادم الحرمين يؤكد حرص القيادة على أبنائها

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نائب أمير جازان: أمر خادم الحرمين يؤكد حرص القيادة على أبنائها

نائب أمير جازان: أمر خادم الحرمين يؤكد حرص القيادة على أبنائها
http://almnatiq.net/?p=849919
جازان _فضه عطيف

وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بصرف (تسعة مليارات ريال) تعويضاً لأكثر من 1.2مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا بأنه جاء ملبياً لاحتياجات المشمولين بالأمر الملكي الكريم.
وقال سمو نائب أمير منطقة جازان : ” أن أمر مولاي خادم الحرمين الشريفين ـ رعاة الله ـ ومجمل الأوامر و القرارات السابقة كانت ومازالت تؤكد أن حكومتنا الرشيدة تبذل كل ما في وسعها للوقوف ضد هذه الجائحة ومواجهتها، بما يضمن يضمن سلامة وصحة المواطن وأمن واستقرار الوطن “.
ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة من الرعاية والاهتمام بكل ما يلبي احتياجات المواطن ويضمن له الراحة والعيش الكريم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

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