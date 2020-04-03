أكثر من ٧ آلاف بلاغ استقبلتها عمليات الهلال الأحمر بالباحة

المناطق-الباحة

كثف فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة جهوده منذ بدء أزمة “كورونا” من خلال 15 مركزاً اسعافياً.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة عماد منسي الزهراني بان عمليات الهلال الاحمر بمنطقة الباحة استقبلت 7105 اتصال، وباشرت ما يزيد عن 1307 بلاغ منذ بداية الأزمة وحتى هذا اليوم الجمعة كما تلقت 215 بلاغ عبر تطبيق أسعفني .

مشيرا بان غرفة العمليات والفرق الإسعافية التابعة لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة اكملت جاهزيته لتأدية المهام المناطة بها خلال فترة تنفيذ أمر منع التجول، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد والمراكز التابعة له تقدم الخدمات الطبية والإسعافية التي تتلاقى بلاغاتها.

وأكد الزهراني ان فرق الهلال الأحمر بالباحة والمراكز التابعة لها بكوادرها كافة بتواجد ميداني لقيادات الشؤون الاسعافية والقيادة الميدانية , مع إمكانية استدعاء الفرق متى ما دعت الحاجة لذلك، إضافة إلى تواجد الفرق المساندة من التموين الطبي وادارة النقل والخدمات المساندة.

وأشار الى أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ، مشيراً إلى أن الهيئة تقدم خدماتها للجميع وبجميع الاوقات.