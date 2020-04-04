محافظ صبيا المكلف يتفقد الأسواق التجارية في العدايا والكدمي

صبيا - فضه عطيف:

قام محافظ صبيا المكلف إبراهيم بن مديني العتودي بجولة تفقدية مساء اليوم، على الأسواق التجارية بالمحافظة شملت العديد من المحال التجارية والأسواق في قرية العدايا ومركز الكدمي وذلك بمرافقة عدد من المسؤولين بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان وبلدية صبيا .

وهدفت الجولة الميدانية للتأكد من الأسعار وتوفر المخزون الغذائي من السلع وأن تكون بمتناول الجميع ، فيما تابع محافظ صبيا المكلف كافة التدابير الاحترازية التي تطبقها المحال التجارية حفاظًا على الصحة والسلامة العامة ، والتقى العاملين ورواد المحال واطلع على جميع الاحترازات المطبقة في الأسواق والجهود المبذولة من جميع الجهات ذات العلاقة.

واستمع لعرض من مساعد رئيس بلدية صبيا الدكتور موسى السبعي عن المهام التي تنفذها البلدية في سبيل تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين ، فيما تابع أعمال تطهير و تعقيم إسكان الملك عبدالله التنموي والأعمال الاحترازية والوقائية التي تنفذها بلدية صبيا.

واطلع محافظ صبيا المكلف على الجهود الأمنية التي تقدمها مختلف القطاعات الأمنية بالمحافظة والمهام الموكلة إليها في تطبيق أمر منع التجول إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ، بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة ، منوهًا بتجاوب المواطنين والمقيمين في المحافظة والتزامهم بالتعليمات .

وثمن محافظ صبيا المكلف تبرع احد المواطنين بقطعة ومساحة ارض لإنشاء حديقة ومتنفس لاهالي قرية العدايا مشيدًا بأن هذا التبرع يأتي ضمن التعاون والمشاركة الاجتماعية من ابناء وأهالي المحافظة .

وأكد العتودي أن الجولة جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، للوقوف على مختلف الجهود ومستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا.