احدث الأخبار

محافظ صبيا المكلف يتفقد الأسواق التجارية في العدايا والكدمي
منطقة جازان
 أكثر من ٧ آلاف بلاغ استقبلتها عمليات الهلال الأحمر بالباحة
منطقة الباحة
 نائب أمير جازان: أمر خادم الحرمين يؤكد حرص القيادة على أبنائها
منطقة جازان
 قرار تركي جديد يقيد تنقل الشباب
أبرز المواد
 وزير الطاقة ينفي ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي الذي جاء فيه رفض المملكة تمديد اتفاق أوبك+ وانسحابها منه
أبرز المواد
 وزير الخارجية: التصريحات المنسوبة لإحدى وسائل الإعلام للرئيس الروسي عار من الصحة جملة وتفصيلاً
أبرز المواد
 الأمير تشارلز يفتتح أكبر مستشفى مجهز بغرف إنعاش في العالم
أبرز المواد
 تحذير أمريكي: “ممنوع الاقتراب” من ترامب أو بنس
أبرز المواد
 “اختبار طبي” في إيطاليا يمهد لهزيمة كورونا
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الأردني: نُعد العدة لمرحلة ليست بالقصيرة لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤجل مباريات المنتخبات خلال يونيو بسبب كورونا
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على إتمام عملية تبادل وإطلاق سراح كافة الأسرى
أبرز المواد
محافظ صبيا المكلف يتفقد الأسواق التجارية في العدايا والكدمي

محافظ صبيا المكلف يتفقد الأسواق التجارية في العدايا والكدمي

منطقة جازان
أكثر من ٧ آلاف بلاغ استقبلتها عمليات الهلال الأحمر بالباحة

أكثر من ٧ آلاف بلاغ استقبلتها عمليات الهلال الأحمر بالباحة

منطقة الباحة
نائب أمير جازان: أمر خادم الحرمين يؤكد حرص القيادة على أبنائها

نائب أمير جازان: أمر خادم الحرمين يؤكد حرص القيادة على أبنائها

منطقة جازان
قرار تركي جديد يقيد تنقل الشباب

قرار تركي جديد يقيد تنقل الشباب

أبرز المواد

محافظ صبيا المكلف يتفقد الأسواق التجارية في العدايا والكدمي

محافظ صبيا المكلف يتفقد الأسواق التجارية في العدايا والكدمي
http://almnatiq.net/?p=849922
صبيا - فضه عطيف:

قام محافظ صبيا المكلف إبراهيم بن مديني العتودي بجولة تفقدية مساء اليوم، على الأسواق التجارية بالمحافظة شملت العديد من المحال التجارية والأسواق في قرية العدايا ومركز الكدمي وذلك بمرافقة عدد من المسؤولين بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان وبلدية صبيا .
وهدفت الجولة الميدانية للتأكد من الأسعار وتوفر المخزون الغذائي من السلع وأن تكون بمتناول الجميع ، فيما تابع محافظ صبيا المكلف كافة التدابير الاحترازية التي تطبقها المحال التجارية حفاظًا على الصحة والسلامة العامة ، والتقى العاملين ورواد المحال واطلع على جميع الاحترازات المطبقة في الأسواق والجهود المبذولة من جميع الجهات ذات العلاقة.
واستمع لعرض من مساعد رئيس بلدية صبيا الدكتور موسى السبعي عن المهام التي تنفذها البلدية في سبيل تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين ، فيما تابع أعمال تطهير و تعقيم إسكان الملك عبدالله التنموي والأعمال الاحترازية والوقائية التي تنفذها بلدية صبيا.
واطلع محافظ صبيا المكلف على الجهود الأمنية التي تقدمها مختلف القطاعات الأمنية بالمحافظة والمهام الموكلة إليها في تطبيق أمر منع التجول إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ، بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة ، منوهًا بتجاوب المواطنين والمقيمين في المحافظة والتزامهم بالتعليمات .
وثمن محافظ صبيا المكلف تبرع احد المواطنين بقطعة ومساحة ارض لإنشاء حديقة ومتنفس لاهالي قرية العدايا مشيدًا بأن هذا التبرع يأتي ضمن التعاون والمشاركة الاجتماعية من ابناء وأهالي المحافظة .
وأكد العتودي أن الجولة جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، للوقوف على مختلف الجهود ومستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا.

روابط ذات صلة

نائب أمير جازان: أمر خادم الحرمين يؤكد حرص القيادة على أبنائها

نائب أمير جازان: أمر خادم الحرمين يؤكد حرص القيادة على أبنائها
أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ راشد العصيمي

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ راشد العصيمي
جولة تفتيشية للمحلات التجارية بمحافظة بيش تطيح بمخالفات تتحول الى قضية جنائية

جولة تفتيشية للمحلات التجارية بمحافظة بيش تطيح بمخالفات تتحول الى قضية جنائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*