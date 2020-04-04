مصادر: مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم تشمل جميع الأنشطة

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كشف مصدر بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم تشمل جميع الأنشطة

وأوضح المصدر حسب سبق ، إنه يمكن للعميل تقديم طلب واحد فقط خلال أسبوعين مع عدم وجود حد أقصى لعدد العمالة في الطلب الواحد، لافتاً إلى أن المنشآت الصحية المُخصصة لإجراء الكشف الطبي على العمالة تم تحديدها وسيعلن عنها لاحقاً

كما أشار إلى أن العميل سيتلقى رسالة بالموافقة المبدئية على طلبه، قبل أن يستكمل الإجراءات المطلوبة لاستكمال الطلب، مبيناً أن المبادرة تتضمن العاملين في المنشآت الحكومية، والعاملين المُسجلين لدى المنشآت والعمالة المنزلية