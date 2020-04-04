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دعوة في الكونغرس للإدارة الأمريكية إلى الحد من تصدير المواد الطبية

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مصادر: مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم تشمل جميع الأنشطة

مصادر: مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم تشمل جميع الأنشطة

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دعوة في الكونغرس للإدارة الأمريكية إلى الحد من تصدير المواد الطبية

دعوة في الكونغرس للإدارة الأمريكية إلى الحد من تصدير المواد الطبية
http://almnatiq.net/?p=849932
المناطق_وكالات

دعا العضو في مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطي إيليوت إنغل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الحد من تصدير المواد الطبية إلى الخارج في ظل انتشار فيروس كورونا

ووجه النائب، وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، رسالة إلى نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، دعا فيها إلى الحد من تصدير المواد الطبية

وكتب النائب على “تويتر”، أن “هناك تقارير عن المستغلين الذين يحولون توريدات وسائل الحماية الشخصية إلى أصحاب العروض العليا في الخارج، ويأخذونها من أطبائنا وممرضينا والعاملين في الخطوط الأمامية ويعرضون حياتهم للخطر من أجل تقديم العلاج للأمريكيين”

وأكد إنغل في رسالته أن الكونغرس “منح جميع الصلاحيات الضرورية للسلطة التنفيذية للتنظيم في مجال تصدير المعدات”

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مصادر: مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم تشمل جميع الأنشطة

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