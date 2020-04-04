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أميركا تسجل حصيلة قياسية عالمية.. وفاة 1480 بفيروس كورونا في يوم واحد

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مصادر: مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم تشمل جميع الأنشطة

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أميركا تسجل حصيلة قياسية عالمية.. وفاة 1480 بفيروس كورونا في يوم واحد

أميركا تسجل حصيلة قياسية عالمية.. وفاة 1480 بفيروس كورونا في يوم واحد
http://almnatiq.net/?p=849933
المناطق_وكالات

أحصت الولايات المتحدة بينَ الخميس ومساء الجمعة 1480 حالة وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، استنادًا إلى جامعة جونز هوبكنز، في أسوأ حصيلة يوميّة تُسجّل في أيّ بلاد

ومع 1480 حالة وفاة بين الساعة 8,30 مساءً بالتوقيت المحلّي الخميس، والساعة نفسها من مساء الجمعة، بات إجماليّ عدد الوفيّات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة يبلغ حاليًا 7406 حالات وفاة، وفق إحصاءات الجامعة

وبالاستناد إلى أرقام البيت الأبيض، يُتوقّع أن يودي كوفيد-19 بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة توصيةً حكوميّة جديدة لجميع الأميركيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرةً للعاملين في مجال الصحة

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مصادر: مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم تشمل جميع الأنشطة

مصادر: مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم تشمل جميع الأنشطة

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