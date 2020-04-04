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بعد الأمر الملكي.. «التأمينات» توضح آلية صرف الدعم لموظفي القطاع الخاص (فيديو)

بعد الأمر الملكي.. «التأمينات» توضح آلية صرف الدعم لموظفي القطاع الخاص (فيديو)

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بعد الأمر الملكي.. «التأمينات» توضح آلية صرف الدعم لموظفي القطاع الخاص (فيديو)

بعد الأمر الملكي.. «التأمينات» توضح آلية صرف الدعم لموظفي القطاع الخاص (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=849934
المناطق_الرياض

كشف محافظ التأمينات الاجتماعية سليمان القويز، آلية التقديم في مبادرة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدعم المواطنين في القطاع الخاص.

وقال القويز، إن جميع المنشآت مشمولة بالقرار الملكي، إلا بعض الاستثناءات الخاصة، مثل الشركات العاملة في الاتصالات والمؤسسات المالية وشركات التأمين المرخصة من قبل مؤسسة النقد وهيئة سوق المال، كذلك بعض القطاعات التي لم تتأثر بالأزمة.

وعن آلية التقديم، أوضح أنها تبدأ الأربعاء القادم، عن طريق موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية “تأمينات أون لاين” بعرض طلب به إجراءات محددة ونماذج معينة.

وأضاف: يتم دراسة الطلب بشكل سريع، وإذا تمت الموافقة، تختار المؤسسة حتى 70% من موظفيها  التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها 5  عمال، أو 100 % لو كان بالمؤسسة 5 موظفين سعوديين أو أقل.

وتابع: “إذا كانت شروط الاستفادة تنطبق على الموظفين تقوم المؤسسة بالتواصل معهم مباشرة برسائل نصية وتطلب منهم التقديم شخصيًا عن طريق موقع تأمينات أون لاين، ويتم قبولهم”.

وأشار إلى أن الصرف يتم يوم 1 من الشهر التالي لمباشرة بالنسبة للموظف”، مؤكداً أن المنشأة والموظف يتم إعفائهما من رسوم التقاعد والأخطار المهنية والتعطل عن العمل.

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