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توجيه عاجل من أمير الباحة بشأن مريض منوم منذ 10 أعوام يشتكي من تنمر التمريض

توجيه عاجل من أمير الباحة بشأن مريض منوم منذ 10 أعوام يشتكي من تنمر التمريض

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توجيه عاجل من أمير الباحة بشأن مريض منوم منذ 10 أعوام يشتكي من تنمر التمريض

توجيه عاجل من أمير الباحة بشأن مريض منوم منذ 10 أعوام يشتكي من تنمر التمريض
http://almnatiq.net/?p=849947
المناطق_الباحة

أصدر أمير منطقة الباحة الأمير ‫حسام بن سعود، توجيهاً بتقصي الحقائق حيال حالة أحد المرضى المنومين في مستشفى الملك فهد منذ 10 سنوات، وهو من ذوي الإعاقة، كما شمل التوجيه تقديم الرعاية اللازمة للمريض والرفع كذلك بتقرير عاجل حول ما أثير.

ونشر المريض عبدالله الزهراني مقطع فيديو قام بتصويره من غرفته بالمستشفى، حيث اشتكى فيه من الإهمال ومما وصفه من “تنمر وقسوة” التمريض في التعامل معه.

وقال “الزهراني” : أنظروا إلى وجهى أغلب الأيام هكذا أنا هنا منذ عشر سنوات في مستشفى الملك فهد منوم، أعاني من الإهمال في المستشفى، حتى إذا طلبت منهم أقل شيء أن أغسل وجهي تأتي الممرضة تغسل وجهي بقوة لكي أرفض أنها تغسل وجهي مرة أخرى ، توجعني بعض الأحيان يطلع الدم من وجهي وإنها سكبت عليّ الماء الساخن في إحدى المرات، مع إنكارها وتأييد رئيسة القسم لإنكارها”.

وأشار إلى أنه سبق له التقدم بشكوى لرئيس التمريض وعلاقات المرضى، ولكن لم يحدث تغيير وأنه عند احتياجه “شفط البلغم” يحدث أن تجيب عليه برفع الصوت بأن عليه الانتظار وفي أوقات أخرى تقوم بالخدمة غير كاملة.

وأضاف  “أنا معاق إعاقة تامة في جميع أطرافي، ومن عنف الممرضة أنها ترمي رجلي رمياً عنيفاً ولا تضعها بعناية ورِفق، وعندما أقول لها توجعيني ما يردون علي، أنا ما أدري وش أسوي والله “.

 

 

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