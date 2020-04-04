الوباء يتسلل لمعهد الأورام المصري ويصيب 15 طبيبًا وممرضًا

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http://almnatiq.net/?p=849952
المناطق_الرياض

أعلن مدير المعهد القومي للأورام في مصر، الدكتور حاتم أبو القاسم، غلقه بعد اكتشاف إصابات لفيروس كورونا المستجد بين صفوف الأطباء والممرضين، لتعقيمه. أعلن مدير المعهد القومي للأورام في مصر، الدكتور حاتم أبو القاسم، غلقه بعد اكتشاف إصابات لفيروس كورونا المستجد بين صفوف الأطباء والممرضين، لتعقيمه

وكانت نقابة أطباء مصر، كشفت عن إصابة 15 من الطاقم الطبي بمعهد الأورام بالفيروس

وتعود الحالة الأولى المصابة في المعهد لمشرفة كانت تعمل في مستشفى آخر بيَنت نتائج تحاليلها أنها حاملة للفيروس

ويعتبر المعهد القومي للأورام في مصر، بمثابة خط الدفاع الأول لمرضى الأورام، وهو ما أكده مديره قائلا: ” المعهد ماينفعش يتقفل، لأن بيجيلنا مرضى من كل مكان ”

يذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت، أمس الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 985 حالة بعد تسجيل 120 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، وارتفاع عدد الوفيات إلى 66 بعد تسجيل 8 حالات وفاة

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