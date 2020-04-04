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بعد حياة الفهد..النائبة صفاء الهاشم تثير جدلاً باعتبارها الوافدين أصبحوا خطراً على الكويت

بعد حياة الفهد..النائبة صفاء الهاشم تثير جدلاً باعتبارها الوافدين أصبحوا خطراً على الكويت
http://almnatiq.net/?p=849964
المناطق_الرياض

بعد أن أثارت الفنانة الكويتية، حياة الفهد جدلاً جراء تصريحات أدلت بها عن الوافدين لا سيما المصابين بفيروس كورونا، يبدو أن الكرة انتقلت إلى ملعب النائبة الكويتية صفاء الهاشم

فقد دعت النائبة المثيرة للجدل في الكويت، أمس الجمعة الحكومة إلى اتخاذ فقرار عاجل وترحيل الوافدين في ظل تفشي فيروس كورونا

“ضررهم أكبر من نفعهم”

كما قالت في تصريحات أعادت تغريدها على حسابها على تويتر: إن وجود اغلب الوافدين الآن بهذه الظروف أصبح خطرا على الكويت وضررهم أصبح أكبر من نفعهم لأنهم أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الوباء لذا فإن إعادتهم إلى بلدانهم يحد من خطر الفيروس ويحل بشكل كبير مشكلة التركيبة السكانية.”

كما كتبت البرلمانية على فيسبوك: “بعد أن وصلت الإصابات بكورونا لهذا العدد الكبير والتقصي الوبائي بازدياد فإن على الحكومة الدفع بقرار عاجل ومن دون تردد بترحيل كل الوافدين الذين لا يعملون ويعتبرون عمالة هامشية”

وأثارت تلك التصريحات جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، وانقسمت آراء المعلقين بين مؤيد ومعارض، ومنتقد بشدة معتبراً تلك الأفكار تنم عن عنصرية فجة

وكانت الفنانة الكويتية المرموقة حياة الفهد بدورها أثارت جدلاً بتصريحات قالت إنها فهمت خطأ

وأوضحت في مقابلة مع العربية مساء الأربعاء أن تصريحاتها حول ترحيل الوافدين المصابين فُهمت بشكل خاطئ ، مؤكدة أنها ليست عنصرية

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