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شفاء 11 حالة جديدة من فيروس كورونا في الكويت

شفاء 11 حالة جديدة من فيروس كورونا في الكويت
http://almnatiq.net/?p=849985
المناطق_الرياض

سجّلت الكويت اليوم شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.

وأوضح وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أن حالات الشفاء تعود لعشرة مواطنين كويتيين (8 رجال و2 نساء) وحالة لمقيمة.

مبينًا أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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