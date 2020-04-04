في البيرو… وفاة 16 شخصاً شربوا كحولاً مغشوشة للوقاية من كورونا

توفي 16 شخصا على الأقل في منطقة نائية في البيرو بعد تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة اعتقدوا أنها “تمنع” الإصابة بمرض كوفيد-19، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء البيروفية (أندينا).

وأفادت الوكالة نقلا عن سلطات صحية في منطقة هوانكافيليكا التي تبعد 400 كيلومتر جنوب شرق العاصمة ليما “أدخل هؤلاء المرضى مستشفى ليركاي في 28 آذار/مارس بعدما شربوا الكحول من أجل منع الإصابة بفيروس كورونا وهذا الأمر أدى إلى وفاة 16 شخصا”.

وأوضحت الوكالة أن الشرطة “صادرت المشروبات الكحولية” التي كانت تبيعها “مؤسسة ذات سمعة مشكوك فيها”.

ونقلت الوكالة عن الحكومة الإقليمية أن “الأعراض التي ظهرت لدى المتوفين كانت أعراض تسمم”.

ومنذ 16 آذار/مارس، فرضت السلطات البيروفية تدابير عزل إلزامي وحظرت التجول الليلي في محاولة للحد من تفشي الوباء الذي أصاب حتى الآن 1595 شخصا في هذا البلد وقتل 61 آخر، وفقا لأرقام رسمية.