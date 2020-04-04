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مبالغ مالية وأدوات صحية ومواد غذائية توزعها جمعيات مراكز املج لحملة “يداً بيد”

مبالغ مالية وأدوات صحية ومواد غذائية توزعها جمعيات مراكز املج لحملة “يداً بيد”
http://almnatiq.net/?p=849991
المناطق_فايز السميري
في صور غير مستغربة تفاعلت الجمعيات الخيرية بمراكز محافظة املج اسوة بجمعيات البلد مع مبادرة صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك “يداً بيد”  لمساعدة المتضررين من ازمة كورونا وبمتابعة محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي في اطلاق عدد من المبادرات المختلفة.
وقد بدأت جمعية شثاث بتوزيع سلال غذائية خلال عشرة ايام تستهدف 350 اسرة فيما بادرت جمعية الشبعان بتوزيع ادوات تعقيم وكمامات صحية وقفازات وبرشورات توعوية عن فيروس كورونا وسلال غذائية ايضاً للمستفيدين والمتأضررين.
وفي سياق هذه الحملة قامت جمعية البر الخيرية بمرخ والعنبجة بتوزيع كميات كبيرة من اللحوم الطازجة على الأسر المحتاجة في القرى النائية وكذلك 3500 كرتون من التمور الفاخرة بالتعاون مع فرع جمعية بر املج بالحسي على المستفيدين والمحتاجين واودعت جمعية الرويضات الخيرية مبالغ مالية في حسابات الايتام وتوزيع السلال الغذائية على المحتاجين.
 كما وزعت جمعيتي الشبحة والشدخ بتوزيع عدد من السلال الغذائية شملت المحتاجين وايصالها لمنازلهم في نطاق كل مركز ، يشار الي ان جمعية بر عمق شاركت بمسابقة لدعم القراءة بالتعاون مع جمعية سكن.

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