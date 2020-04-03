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عملية ناجحة تعيد حاسة “الشم” لمريضة بحفر الباطن

عملية ناجحة تعيد حاسة “الشم” لمريضة بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=849992
المناطق_حفر الباطن

نجح الفريق الطبي المختص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حفر الباطن المركزي من إعادة حاسة ” الشم ” لمريضة في العقد الثالث من عمرها كانت تعاني من فقدان حاسة الشم لعدة سنوات بسبب اللحميات وبعد إجراء الفحوصات والأشعة المقطعية تبين وجود فطريات متركزة  في الجانبين وهذا غير معتاد حيث أن الإصابة بالفطريات تكون غالباً بجانب وأحد فقط وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية من خلال استئصال اللحميات والفطريات المنتشرة بالجيوب الأنفية وتكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة وهي بصحة جيدة ولله الحمد مع قدرتها على الشم

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