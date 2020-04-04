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فلكية جدة: أكبر بدر عملاق في 2020.. الثلاثاء المقبل

فلكية جدة: أكبر بدر عملاق في 2020.. الثلاثاء المقبل
http://almnatiq.net/?p=849996
المناطق_جدة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد مساء الثلاثاء 7 ابريل ثالث بدر عملاق من أربعة وهو أكبرها من حيث الحجم الظاهري والإضاءة هذه السنه 2020 وهو يمثل أيضاً أول قمر بدر خلال فصل الربيع وسيبقى مشاهداً طوال الليل.

القمر البدر سيشرق مع غروب الشمس، مكتسياً لوناً ضارباً في الحمرة أو برتقالي نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر، ولكن بعد إرتفاعه وابتعادة عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد وهذا يحدث في كل شهر.

إن وصف القمر العملاق يطلق على القمر سواء كان في المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,146 كيلومتر، والتسمية العلمية هي قمر الحضيض بمعنى وقوع القمر قي أقرب نقطة من الأرض.

وسوف يتميز  القمر البدر يوم الثلاثاء مقارنة بباقي الأقمار البدر الأخرى هذه السنه بأنه سيتزامن بشكل استثنائي مع وقوعة في نقطة الحضيض وذلك عند الساعة 9:08 مساء بتوقيت السعودية (6:08 مساء بتوقيت غرينتش) وسيكون على مسافة 356,906 كيلومتر، يتبع ذلك بعد 8 ساعات و  27 دقيقة وصوله لحظة الاكتمال ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال شهر شعبان.

بشكل عام قد لا يلاحظ فرق في الحجم الظاهري لهذا البدر العملاق مقارنة بأقمار البدر الاخرى ولكن يمكن للأشخاص المتمرسين ملاحظة حجم إضافي ظاهري لهذا القمر البدر.

وكبقية الأقمار العملاقة السابقة لن يكون هناك تأثير ذو أهمية لهذا البدر العملاق على الكرة الأرضية باستثناء ظاهرة المد والجزر وهو امر طبيعي.

ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس وهذا يسبب مد وجزر واسع المدى ، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي وفي نفس اليوم يحدث أخفض جزر على نحو استثنائي ، ونظرا لأن القمر البدر سيكون قريب من نقطة الحضيض سوف يبزر المد في ظاهرة تسمى المد العالي الحضيضي .

ونظرا لأن تأثير البدر العملاق سيكون صغيراً، فلن يؤثر على توازن الطاقة الداخلية لكوكبنا لأن المد والجزر يحدث كل يوم لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية.

جدير بالذكر يعتبر هذا التوقيت من الشهر القمري الأفضل لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر مقارنة ببقية التضاريس التي تبدو مسطحة وتكون ظلالها قصيرة جدا لأن وجه القمر يكون واقعا بالكامل في نور الشمس.

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