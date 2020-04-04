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فروع بر املج مبادرات وتسديد فواتير وأدوية لحملة   “يداً بيد”
http://almnatiq.net/?p=849998
المناطق- أملج - فايز السميري:
لحقت فروع جمعية البر الخيرية والتنمية الاجتماعية بقرى املج بجمعيات المحافظة في تفاعلها مع مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك “يداً بيد” للحد من اضرار كورونا ، على من توقفت اعمالهم وقل دخلهم بسبب الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار هذا الوباء وقامت بحصر المتأثرين في نطاق عملها بالقرى والهجر بمتابعة من محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي.
وبادر فرع جمعية روافد النصبة بشراكة صحية مع مستشفى املج لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن لايصال الخدمة الصحية لهم بمنازلهم وتقديم المواد التموينية لهم فيما وزع كل من فروع تآخي بالحرة الشمالية وفرع حراض وفرع السهلة وفرع الحائل وفرع الصرى بتوزيع سلال غذائية وإيصالها لمستحقينها وتقديم المساعدة لهم وقام الاخير بتوزيع ذبائح طازجة على منازل العمالة المتوقفة عن العمل وتسديد فواتير الكهرباء عن المستحقين وخصص فرع الحسي كميات من التمور.
وفي المقرح تم توزيع عدد 110 سلة غذائية واربعة أطنان من الارز وطنيّن من التمور واستعد المستودع الخيري باملج بتأمين 1000 وجبة غذائية ساخنة من الارز والدجاج وتوزيعها على الفئات المستهدفة.

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