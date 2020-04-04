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العثور على مفقود الدهناء نايف البقمي شرق مركز القاعية بعد خمسة أيام من فقده

العثور على مفقود الدهناء نايف البقمي شرق مركز القاعية بعد خمسة أيام من فقده
http://almnatiq.net/?p=850003
المناطق-يوسف المطيري

تم صباح اليوم السبت العثور على مفقود الدهناء بعد خمسة أيام من فقده وهو عائد من إبله الواقعة بمنطقة النفود شرق مركز القاعيه بـ٢٥كم قبل بعدما سمحت وزاره الداخلية لأصحاب الماشية بتفقد ماشيتهم وأبلهم.
وحسب التفاصيل التي حصلت عليها صحيفة المناطق من متابعتها للحادثة فإن المواطن المفقود “نايف بن معدي بن مثيب البقمي” خرج لتفقد أبله خلال فترة السماح وبعد عودته فقد طريقه وعلقت سيارته في رمال الدهنا وبعد محاولات لإخراج السيارة تركها بحثاً عن شبكة اتصال إلا أنه تاه وبقي خمسة أيام في حين يعتقد أهله أنه عند الإبل فيما يعتقد رعيان الإبل أنه عند أهله.
وفي تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم السبت تمكن بفضل الله من التقاط شبكة الاتصال ووجه رسالة استغاثة بذويه وهو في الرمق الأخير وحملت رسالة الاستغاثة عبارة يتضح منها انه في اخر رمق بعد ما علقت سيارته في النفود ويطلب فيها سرعة العثور عليه، وبفضل من الله تمكنت الجهات الحكومية ممثلة بشرطة القاعية وبتوجيه من مديرها العقيد فيصل بن ماجد الدويش وجهود الدفاع المدني من تحديد موقع الاتصال والتوجه للموقع حيث تم العثور عليه وقد أعياه التعب.
ووفقاُ لمار رواه المفقود نايف البقمي فقد خرج فترة السماح وقام بحمل كمية كبيرة من الماء لتوزيعها على رعاة الماشية في طريقه وفي أثناء عودته علقت سيارته بالرمال ولم يتمكن من إخراجها.

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