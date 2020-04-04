جمعية أيتام تبوك تقدم مساعدات مالية لأسر الأيتام المسجلين بها وتشارك بحملة”  يداً بيد”

المناطق- تبوك

قدمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في منطقة تبوك مساعدات مالية لأسر الأيتام المسجلين بها عبارة عن مبلغ 500 ريال لكل أسرة بالتزامن مع مشاركتها حملة يداً بيد التي انطلقت اليوم بالمنطقة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية طلال بن خالد الفقير أن الجمعية أطلقت مشروعي “سلة الجود” لتوزيع السلال الرمضانية على الأسر “وعيدنا بهجة” لتوزيع كسوة العيد والتي يستفيد منها 1013 يتيماً ويتيمة مسجلا بسجلات الجمعية.

وأكد أن هذه المبادرات تأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية نحو هذه الفئة الغالية مثمناً لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك متابعته لأعمال الجمعية ودعمه المستمر لفئة الأيتام.