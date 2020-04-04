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انطلاق حملة “يداً بيد” بمنطقة تبوك

انطلاق حملة “يداً بيد” بمنطقة تبوك

منطقة تبوك

انطلاق حملة “يداً بيد” بمنطقة تبوك

انطلاق حملة “يداً بيد” بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=850014
المناطق- تبوك
انطلقت أمس بمنطقة تبوك حملة ” يداً بيد ” التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإطلاقها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها كافة دول العالم والإجراءات الاحترازية الحثيثة التي اتخذتها الدولة – أيدها الله – منذ البداية لمكافحة انتشار وباء كورونا وتسخير كافة السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم .
وأوضح المستشار الإعلامي لإمارة منطقة تبوك المنسق لأعمال الحملة بالمنطقة علي القحطاني أنه وبتوجيه من سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز انطلقت الحملة التي تهدف إلى تطلعات سموه بتخفيف الآثار على الأسر الأكثر تضرراً جراء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وكذلك دعم الأعمال الميدانية لتقديم العون للأسر المحتاجة من مواطنين ومقيمين مؤكداً بأن الحملة تتخذ عدة مبادرات لمسارات كثيرة ومتنوعة تتركز في محاور رئيسة ” اجتماعية وصحية وتموينية وأسرية مضيفاً بأنها تستهدف الحركة التعليمية من خلال ”التعليم عن بعد” بعقد عدة دورات التي من شأنها الحفاظ على مسار تلك الحركة بالمنطقة .
وقال القحطاني إن الحملة تستهدف مدينة تبوك والمحافظات والمراكز بالمنطقة منوها إلى تنفيذ الكثير من المبادرات خلال الأيام القليلة القادمة والتي قد تصل بمشيئة الله إلى خمسين مبادرة والعمل مستمر على المبادرات الأخرى لتشمل جميع شرائح المجتمع – إن شاء الله -مشيدا بحجم التفاعل الكبير مع الحملة من الجميع سواء كان على مستوى الإدارات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد .

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