احدث الأخبار

ارتفاع قياسي بوفيات كورونا في فرنسا.. والإصابات تتخطى الصين
أبرز المواد
 روسيا تسجل 582 إصابة و9 وفيات بسبب كورونا
أبرز المواد
 رغم إغلاق العالم.. “كورونا” ينعش هذه الصناعة بفرنسا
أبرز المواد
 انطلاق حملة “يداً بيد” بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 مركز التوحد الأول: نتابع تأهيل 50 طفلاً عن بعد
منطقة مكة المكرمة
 بريطانيا تشن حملة على العلاجات الوهمية لفيروس كورونا
أبرز المواد
 عملية ناجحة تعيد حاسة “الشم” لمريضة بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 جمعية أيتام تبوك تقدم مساعدات مالية لأسر الأيتام المسجلين بها وتشارك بحملة”  يداً بيد”
أبرز المواد
 مبالغ مالية وأدوات صحية ومواد غذائية توزعها جمعيات مراكز املج لحملة “يداً بيد”
منطقة تبوك
 العثور على مفقود الدهناء نايف البقمي شرق مركز القاعية بعد خمسة أيام من فقده
أبرز المواد
 فلكية جدة: أكبر بدر عملاق في 2020.. الثلاثاء المقبل
أبرز المواد
 فروع بر املج مبادرات وتسديد فواتير وأدوية لحملة   “يداً بيد”
أبرز المواد
ارتفاع قياسي بوفيات كورونا في فرنسا.. والإصابات تتخطى الصين

ارتفاع قياسي بوفيات كورونا في فرنسا.. والإصابات تتخطى الصين

أبرز المواد
روسيا تسجل 582 إصابة و9 وفيات بسبب كورونا

روسيا تسجل 582 إصابة و9 وفيات بسبب كورونا

أبرز المواد
رغم إغلاق العالم.. “كورونا” ينعش هذه الصناعة بفرنسا

رغم إغلاق العالم.. “كورونا” ينعش هذه الصناعة بفرنسا

أبرز المواد
انطلاق حملة “يداً بيد” بمنطقة تبوك

انطلاق حملة “يداً بيد” بمنطقة تبوك

منطقة تبوك

بريطانيا تشن حملة على العلاجات الوهمية لفيروس كورونا

بريطانيا تشن حملة على العلاجات الوهمية لفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=850015
المناطق_الرياض

قالت السلطات البريطانية اليوم السبت، إنها تشن حملة على العلاجات الوهمية لفيروس كورونا الذي ليس له حالياً علاج محدد مرخص.

وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، إنها تتحرى عن 14 منتجاً وهمياً أو غير مرخص لعلاج كوفيد-19 وهو المرض التنفسي الناجم عن فيروس كورونا.

وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن 3605 بريطانيين توفوا حتى الآن بسبب كورونا، وقال خبراء إن “عدد الوفيات سيواصل الارتفاع إلى أن تسري تدابير العزل العام التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة، وتؤدي إلى إبطاء انتشار المرض خلال الأسابيع المقبلة”.

وأوضحت الوكالة أنها تتحرى عن معدات زائفة للاختبار الذاتي وأدوية معجزة، وقالت ليندا سكاميل المسؤولة في وكالة تنظيم الأدوية “لا تخدعكم عروض المنتجات الطبية الموجودة على الإنترنت للمساعدة في منع كوفيد-19 أو علاجه”.

وأضافت “لا يوجد علاج مجاز رسمياً لعلاج أو منع كوفيد-19، ومن ثم فإن أي ادعاء لفعل ذلك غير مجاز وليس لديه موافقات تنظيمية ضرورية كي يتم بيعه في سوق المملكة المتحدة”.

روابط ذات صلة

ارتفاع قياسي بوفيات كورونا في فرنسا.. والإصابات تتخطى الصين

ارتفاع قياسي بوفيات كورونا في فرنسا.. والإصابات تتخطى الصين
روسيا تسجل 582 إصابة و9 وفيات بسبب كورونا

روسيا تسجل 582 إصابة و9 وفيات بسبب كورونا
رغم إغلاق العالم.. “كورونا” ينعش هذه الصناعة بفرنسا

رغم إغلاق العالم.. “كورونا” ينعش هذه الصناعة بفرنسا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*