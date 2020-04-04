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انطلاق حملة “يداً بيد” بمنطقة تبوك

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منطقة تبوك

مركز التوحد الأول: نتابع تأهيل 50 طفلاً عن بعد

مركز التوحد الأول: نتابع تأهيل 50 طفلاً عن بعد
http://almnatiq.net/?p=850016
المناطق_جدة

اطلقت الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية ممثلة بمركز التوحد الأول بجدة حملة التوعية والوقاية من فايروس كورونا (كوڤيد ١٩)، بتقديم كافة وسائل الدعم في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم حاليا وتطبيق آليات العمل عن بعد واستخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية في ممارسة خدماتها وضمان سير العمل بجودة عالية.
وأكدت مديرة العلاقات العامة بالجمعية سارة الصبيعي أنه تماشياً مع القرارات الرسمية بشأن تعليق الدراسة حرص مركز التوحد الأول على تحديد سبل فعّالة لمتابعة العملية التعليمية لطلاب التوحد خلال فترة التعليق وتم تفعيل البدائل الإلكترونية وتطبيق التقييم والمتابعة عن بعد فيما يتعلق بالخطط الفردية لطلاب التوحد، لضمان استمرار عملية المتابعة والتدريب والتواصل بين منسوبات المركز وأهالي 50 طفلاً من حالات التوحد.
من جهتها أكدت مسؤولة القسم النفسي والإرشاد الأسري الأخصائية ماجدة باناعمة أن فايروس كورونا يستهدف بشكل كبير المناعة، وأن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد غالبا ما يعانون من ضعف المناعة بشكل كبير ولديهم مشكلات حسية، حيث إن لبس الكمامة يسبب لهم الإزعاج وأيضا يعاني البعض من فرط الحركة وتشتت الانتباه ولديهم نوبات غضب، وهو الأمر الذي يستدعي الاهتمام بهذه الفئة ورعايتها طبيا ونفسيا وجسديا واجتماعيا مما يكفل بإذن الله وقايتهم من أي أمراض خصوصا فايروس كورونا.
وأضافت أن المركز حرص على تقديم الدعم النفسي لأسرهم ومساعدتهم عن بعد لتهيئة أبنائهم وتدريبهم عن طريق الصور بأسباب الجلوس في المنزل وأيضا كيفية الحفاظ على النظافة الشخصية وغسل اليدين بطريقة صحيحة.

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