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لاجئون فلسطينيون في لبنان يطلقون نداء استغاثة لإنقاذهم من الأوضاع الصعبة 

لاجئون فلسطينيون في لبنان يطلقون نداء استغاثة لإنقاذهم من الأوضاع الصعبة 
http://almnatiq.net/?p=850034
المناطق - وكالات

أطلق لاجئون فلسطينيون في لبنان ، اليوم نداء استغاثة لإنقاذهم وإنقاذ أطفالهم من الحالة المأساوية التي يتعرضون لها بعد انتشار فيروس كورونا.
وأكدت هيئة المجتمع المدني الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، أن اللاجئين والنازحين الفلسطينيين يناشدون وكالات الأمم المتحدة للتدخل سريعًا، وتقديم المساعدات الإغاثة والغذائية والصحية للأطفال والنساء والشيوخ، مشيرة أن الأوضاع داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين، ازدادت سوءًا ومأساوية خلال الأيام الماضية مع انتشار فيروس كورونا ، والتزام اللاجئين بقرار التعبئة العامة والبقاء في منازلهم .
وكشفت الهيئة عن أن نسبة الفقر والعوز داخل مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق اللبنانية، تجاوز 90 بالمئة بعد أن فقد المئات لوظائفهم، مناشدةً وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا والدول المانحة إنقاذ اللاجئين الفلسطينيين من الأوضاع التي تسيطر على مخيماتهم بعد أن ارتفعت نسبة الفقر والعوز.

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