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الصين تعلن يوم حداد على ضحايا كورونا

الصين تعلن يوم حداد على ضحايا كورونا
http://almnatiq.net/?p=850040
المناطق - وكالات

أعلنت الصين السبت يوم حداد على آلاف الذين قضوا نحبهم في تفشي فيروس كورونا المستجد، وقامت بتنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد.

وتزامن يوم الحداد مع بدء احتفال تشينغ مينغ السنوي الذي تكرم فيه ملايين الأسر الصينية أسلافها.

وعند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، وقفت البلاد ثلاث دقائق صمتا حدادا على المتوفين من جراء فيروس كورونا ومن بينهم عاملون في المجال الطبي وأطباء.

وأطلقت السيارات والقطارات والسفن أبواقها بالإضافة إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية.

وتوفي أكثر من 3300 شخص في بر الصين الرئيسي في هذا الوباء الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين طبقا لإحصاءات نشرتها لجنة الصحة الوطنية.

وفي مدينة ووهان تحولت كل إشارات المرور في المناطق الحضرية إلى اللون الأحمر عند الساعة العاشرة صباحا وتوقفت حركة المرور لمدة ثلاث دقائق.

وتوفي نحو 2567 شخصا في ووهان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة وهو ما يمثل أكثر من 75 في المئة من حالات الوفاة بكورونا في الصين.

وأعلن بر الصين الرئيسي السبت 19 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا تراجعا من 31 حالة يوم الجمعة من بينها حالة إصابة في إقليم هوبي .

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن من بين الحالات الجديدة18 لمسافرين قادمين من الخارج.

وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي إلى 81639 حالة حتى يوم الجمعة.

وأعلنت الصين أيضا أربع حالات وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 3326 حتى يوم الجمعة.

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