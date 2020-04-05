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مسؤول في ليفربول: مباراتنا مع أتلتيكو تسببت في انتشار كورونا

مسؤول في ليفربول: مباراتنا مع أتلتيكو تسببت في انتشار كورونا
http://almnatiq.net/?p=850046
المناطق - وكالات

قال مدير الصحة العامة في نادي ليفربول ماثيو أشتون، إن إقامة مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد بحضور جماهيري كامل، ربما يكون السبب الرئيسي وراء تفشي عدوى فيروس كورونا في المدينة.

وأوضح ماثيو أشتون، في تصريحات لصحيفة “غارديان” البريطانية، أن إقامة هذه المباراة لم يكن القرار الصائب، لكنه أكد أنه لم يكن خطأ متعمدا وربما لم يكن هناك وقتها دراية بخطورة الوضع.

وحضر المباراة التي يرى مسؤول الصحة العامة أنها كانت “خطأ كبيرا”، أكثر من ثلاثة آلاف مشجع قدموا من مدريد لتشجيع أتلتيكو على ملعب أنفيلد.

ووفقا لبيانات الحكومة البريطانية، فإنه حتى 20 مارس الماضي، لم يكن هناك سوى 20 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في لندن، وهو عدد تضاعف إلى أكثر من 300 بعد أقل من أسبوعين.

وكان من المفترض أن تقام المباراة كسابقاتها من دون حضور الجماهير، لكن كافة الأطراف قررت في النهاية إقامة المباراة بشكل طبيعي.

وحصل أتلتيكو مدريد على بطاقة عبوره لربع نهائي دوري الأبطال، على الرغم من أن المسابقة تم تعليقها في النهاية لأجل غير مسمى، بسبب تفشي الفيروس القاتل في أوروبا بشكل كبير.

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