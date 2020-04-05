“جوجل” تحارب كورونا وتكشف مستوى الالتزام بإجراءات الحجر

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http://almnatiq.net/?p=850064
المناطق - وكالات

أطلقت شركة “غوغل” موقعا يهدف إلى الكشف عن مدى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في أكثر من 100 دولة حول العالم.

ويستخدم الموقع الإلكتروني COVID-19 Community Mobility Reports بيانات المواقع ذات الهوية المجهولة التي جمعت من مستخدمي منتجات غوغل وخدماتها.

ويعرض الموقع اتجاهات البيانات السكانية من ست فئات هي: البيع بالتجزئة والترفيه، والبقالة والصيدلة، والحدائق، ومحطات النقل العام، وأماكن العمل، والمساكن.

ووفق ما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية، فإن البيانات ستتابع التغيرات على مدار أسابيع، وتبيّن التحركات بحسب الزمان والمكان.

وبحسب غوغل فإن البيانات ستجمع بشكل جماعي وليس فرديا، ولن تعرض أعدادا مطلقة للأشخاص الذين يظهرون في المتنزهات، أو متاجر البقالة، إذ أن الفكرة تتمثل في تحديد النسب المئوية، التي تسلط الضوء على الزيادات المحتملة في الحضور.

فمثلا رصدت أرقام أن سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية شهدت انخفاضا بنسبة 72 بالمئة في قطاع البيع بالتجزئة والترفيه، وتراجعا بنسبة 55 بالمئة في عدد زوار المتنزهات، وزيادة بنسبة 21 بالمئة في عدد ملتزمي مساكنهم خلال المدة الواقعة بين 16 فبراير و29 مارس الماضيين.

وستكون هذه البيانات مصدرا مفيدا لتنبيه أقسام الصحة العامة إلى النقاط الساخنة المحتملة للفيروس خاصة إن جمعت مع أشكال أخرى من البيانات على المستوى المحلي، ومستوى الولاية أو الدولة.

وستساعد المعلومات مسؤولي الصحة العامة في تحديد الأماكن التي يجب فيها زيادة التنبيهات المتعلقة بضرورة تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي.

ولتفادي احتمال توجيه اتهامات بانتهاكها لخصوصية المستخدمين، فقد أكدت غوغل أنها تستخدم معلومات مجمعة ومجهولة المصدر من “سجل المواقع” بخرائط غوغل.

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