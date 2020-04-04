احدث الأخبار

الصحة العالمية تدعو الدول للتركيز على توفير الإمدادات الطبية الأساسية
أبرز المواد
 الصين تعلن يوم حداد على ضحايا كورونا
أبرز المواد
 الجامعة العربية تدعو إلى وقف القتال في الأراضي الليبية
أبرز المواد
 لاجئون فلسطينيون في لبنان يطلقون نداء استغاثة لإنقاذهم من الأوضاع الصعبة 
أبرز المواد
 ارتفاع قياسي بوفيات كورونا في فرنسا.. والإصابات تتخطى الصين
أبرز المواد
 روسيا تسجل 582 إصابة و9 وفيات بسبب كورونا
أبرز المواد
 رغم إغلاق العالم.. “كورونا” ينعش هذه الصناعة بفرنسا
أبرز المواد
 انطلاق حملة “يداً بيد” بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 مركز التوحد الأول: نتابع تأهيل 50 طفلاً عن بعد
منطقة مكة المكرمة
 بريطانيا تشن حملة على العلاجات الوهمية لفيروس كورونا
أبرز المواد
 عملية ناجحة تعيد حاسة “الشم” لمريضة بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 جمعية أيتام تبوك تقدم مساعدات مالية لأسر الأيتام المسجلين بها وتشارك بحملة”  يداً بيد”
أبرز المواد
الصحة العالمية تدعو الدول للتركيز على توفير الإمدادات الطبية الأساسية

الصحة العالمية تدعو الدول للتركيز على توفير الإمدادات الطبية الأساسية

أبرز المواد
الصين تعلن يوم حداد على ضحايا كورونا

الصين تعلن يوم حداد على ضحايا كورونا

أبرز المواد
الجامعة العربية تدعو إلى وقف القتال في الأراضي الليبية

الجامعة العربية تدعو إلى وقف القتال في الأراضي الليبية

أبرز المواد
لاجئون فلسطينيون في لبنان يطلقون نداء استغاثة لإنقاذهم من الأوضاع الصعبة 

لاجئون فلسطينيون في لبنان يطلقون نداء استغاثة لإنقاذهم من الأوضاع الصعبة 

أبرز المواد

الصحة العالمية تدعو الدول للتركيز على توفير الإمدادات الطبية الأساسية

الصحة العالمية تدعو الدول للتركيز على توفير الإمدادات الطبية الأساسية
http://almnatiq.net/?p=850065
المناطق - وكالات

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس جميع الدول للتركيز علي ٣ مجالات رئيسية لمكافحة كوفيد ١٩ .
وأوضح أن المجالات الثلاث هي ضمان التمويل الكامل لإجراءات الصحة العامة بما في ذلك التوعية وجمع البيانات، وتعزيز النظم الصحية، ودعم العاملين الصحيين، وتوفير الإمدادات الطبية الأساسية، وإلغاء الحواجز المالية أمام تلقي الرعاية الصحية، مبينًا أن تخلي بعض السكان عن العلاج سيزيد من انتشار الفيروس ويعرض المجتمع للخطر.
ولفت في مؤتمر صحفي أن مجلس مراقبة شلل الأطفال أصدر قرارًا صعبًا بتعليق حملات التطعيم من منزل إلى منزل ، محذرًا أن هذا قد يؤدي إلى زيادة حالات الإصابة بشلل الأطفال، بينما ستدعم منظمة الصحة العالمية الدول للحفاظ على التحصين الأساسي لجميع الأمراض للحد من هذا الخطر.
وقال: إن خطة التأهب والاستجابة الإستراتيجية العالمية للوباء تلقت ٦٩٠ مليون دولار أمريكي من الإسهامات، ومنحت منظمة الصحة العالمية منها ٣٠٠ مليون دولار، وتم منح الباقي على أساس منح ثنائية أو لمنظمات أخرى معنية بالاستجابة، إضافة إلى جمع صندوق الاستجابة للتضامن التابع لمنظمة الصحة العالمية أكثر من ١٢٧ مليون دولار حتى الآن.
وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية أن أفضل طريقة للدول لإنهاء القيود المفروضة لمنع تفشي وباء كوفيد ١٩ وتخفيف الآثار الاقتصادية، هي مهاجمة الفيروس عبر العثور على كل حالة إصابة اختبارها وعزلها ومعالجتها وتتبع المخالطين لها.

روابط ذات صلة

الصين تعلن يوم حداد على ضحايا كورونا

الصين تعلن يوم حداد على ضحايا كورونا
الجامعة العربية تدعو إلى وقف القتال في الأراضي الليبية

الجامعة العربية تدعو إلى وقف القتال في الأراضي الليبية
لاجئون فلسطينيون في لبنان يطلقون نداء استغاثة لإنقاذهم من الأوضاع الصعبة 

لاجئون فلسطينيون في لبنان يطلقون نداء استغاثة لإنقاذهم من الأوضاع الصعبة 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*