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أكثر من 5 ملايين ريال أنفقتها “بناء” على الايتام في الربع الأول من 2020

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عملية ناجحة تعيد حاسة “الشم” لمريضة بحفر الباطن

عملية ناجحة تعيد حاسة “الشم” لمريضة بحفر الباطن

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الصحة العالمية تدعو الدول للتركيز على توفير الإمدادات الطبية الأساسية

الصحة العالمية تدعو الدول للتركيز على توفير الإمدادات الطبية الأساسية

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عملية ناجحة تعيد حاسة “الشم” لمريضة بحفر الباطن

عملية ناجحة تعيد حاسة “الشم” لمريضة بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=850070
حفر الباطن - المناطق

نجح الفريق الطبي المختص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حفر الباطن المركزي من إعادة حاسة ” الشم ” لمريضة في العقد الثالث من عمرها كانت تعاني من فقدان حاسة الشم لعدة سنوات بسبب اللحميات وبعد إجراء الفحوصات والأشعة المقطعية تبين وجود فطريات متركزة في الجانبين وهذا غير معتاد حيث أن الإصابة بالفطريات تكون غالباً بجانب وأحد فقط وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية من خلال استئصال اللحميات والفطريات المنتشرة بالجيوب الأنفية وتكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة وهي بصحة جيدة ولله الحمد مع قدرتها على الشم

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عملية ناجحة تعيد حاسة “الشم” لمريضة بحفر الباطن

عملية ناجحة تعيد حاسة “الشم” لمريضة بحفر الباطن

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