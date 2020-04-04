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أكثر من 5 ملايين ريال أنفقتها “بناء” على الايتام في الربع الأول من 2020

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أكثر من 5 ملايين ريال أنفقتها “بناء” على الايتام في الربع الأول من 2020

أكثر من 5 ملايين ريال أنفقتها “بناء” على الايتام في الربع الأول من 2020
http://almnatiq.net/?p=850071

انفقت جمعية بناء لرعاية الايتام بالمنطقة الشرقية في الربع الأول من العام الحالي مبلغ (٥٥٠٨٠٠٠) خمسة ملايين وخمسمائة وثمانية الاف ريال وشملت عدة خدمات قدمت للأيتام المستفيدين .

أوضح ذلك عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي وأضاف أن المصروفات تضمنت إنفاق كفالات للأيتام والأرامل بحوالي ثلاثة ملايين ريال و130 ألف ، كما تضمنت إنفاق مليون و127 ألف ريال في مشروع ” المسكن الآمن” والذي تضمن دعم ايجار المنازل ودعم سداد فواتير الكهرباء ودعم شراء الأجهزة الكهربائية .

وأشار الخالدي إلى أنه تم انفاق مبلغ 85 ألف ريال كمساعدات تعليمية ومبلغ 48 الف ريال لتوفير اجهزة حاسب الي للطلاب والطالبات لمواصلة التعليم عن بعد ومبلغ 217 ألف ريال لمشروع السلة الوقائية الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف مساعدة مستفيدي الجمعية على التصدي لفيروس كورونا المستجد كما تم انفاق 13 ألف ريال مساعدات نقدية ومبلغ ( 930 ) ريال مساعدات صحية اضافة الى التأمين الطبي للأيتام واليتيمات والامهات بمبلغ (500 ) الف ريال .

وأضاف الخالدي أن المصروفات التي أنفقتها الجمعية خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت أيضا إنفاق 178 ألف ريال مواصلات وبرامج دراسية وبلغت إعانة الزواج 15 ألف ريال ومصروفات الزكاة مبلغ 92 ألف ريال .

وكشف الخالدي عن أبرز المبادرات التي ستقوم بها الجمعية في مجال رعاية وتأهيل الأيتام والتي تضمنت مبادرة التمكين لريادة الأعمال وتهدف إلى تمكين (30) من الأبناء والبنات من الأدوات اللازمة للتميز في مجال العمل وإنشاء المشاريع التجارية بنهاية العام 2020م ، ومبادرة التمكين لسوق العمل وتهدف إلى تهيئة ( 10) مستفيدين للفرص الوظيفية في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وكسب الخبرات العملية خلال العام 2020م ومبادرة تمكين الأسر المنتجة وتهدف الى تمكين ( 10) من المستفيدات من الأدوات اللازمة للتميز في مجال الإنتاج والمشاريع التجارية بنهاية العام 2020م وتأسيس ودعم عدد (١) مشروع تجاري خلال العام 2020م.

كما تعمل الجمعية حالياً على استكمال مشروع توفير اجهزة الحاسب الالي لبقية الطلاب والطالبات اضافة الى مشاريع السلة الرمضانية وذبيحة رمضان للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية ، ووجه الخالدي الدعوة للمشاركة في دعم ومساندة الجمعية في تقديم هذه الخدمات ورعاية الايتام .

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