احدث الأخبار

الشؤون البلدية تباشر خلال أسبوعين أكثر من 69 ألف بلاغ متعلق بأزمة “كورونا”
أبرز المواد
 إيران.. 3452 وفاة بكورونا وأكثر من 55 ألف إصابة
أبرز المواد
 قتيلان وجرحى بعملية طعن جنوب فرنسا.. واعتقال المنفذ
أبرز المواد
 أكثر من 5 ملايين ريال أنفقتها “بناء” على الايتام في الربع الأول من 2020
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف تنتهي من تعقيم وتطهير ٩٣% من بلدات وقرى المحافظة
المنطقة الشرقية
 عملية ناجحة تعيد حاسة “الشم” لمريضة بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 الصحة العالمية تدعو الدول للتركيز على توفير الإمدادات الطبية الأساسية
أبرز المواد
 الصين تعلن يوم حداد على ضحايا كورونا
أبرز المواد
 الجامعة العربية تدعو إلى وقف القتال في الأراضي الليبية
أبرز المواد
 لاجئون فلسطينيون في لبنان يطلقون نداء استغاثة لإنقاذهم من الأوضاع الصعبة 
أبرز المواد
 ارتفاع قياسي بوفيات كورونا في فرنسا.. والإصابات تتخطى الصين
أبرز المواد
 روسيا تسجل 582 إصابة و9 وفيات بسبب كورونا
أبرز المواد
الشؤون البلدية تباشر خلال أسبوعين أكثر من 69 ألف بلاغ متعلق بأزمة “كورونا”

الشؤون البلدية تباشر خلال أسبوعين أكثر من 69 ألف بلاغ متعلق بأزمة “كورونا”

أبرز المواد
إيران.. 3452 وفاة بكورونا وأكثر من 55 ألف إصابة

إيران.. 3452 وفاة بكورونا وأكثر من 55 ألف إصابة

أبرز المواد
قتيلان وجرحى بعملية طعن جنوب فرنسا.. واعتقال المنفذ

قتيلان وجرحى بعملية طعن جنوب فرنسا.. واعتقال المنفذ

أبرز المواد
أكثر من 5 ملايين ريال أنفقتها “بناء” على الايتام في الربع الأول من 2020

أكثر من 5 ملايين ريال أنفقتها “بناء” على الايتام في الربع الأول من 2020

المنطقة الشرقية

الشؤون البلدية تباشر خلال أسبوعين أكثر من 69 ألف بلاغ متعلق بأزمة “كورونا”

الشؤون البلدية تباشر خلال أسبوعين أكثر من 69 ألف بلاغ متعلق بأزمة “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=850086
المناطق - واس

باشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانات المناطق أكثر من 69 ألف بلاغ عبر منصتها الرقمية 940 خلال أسبوعين، وذلك ضمن جهودها في مكافحة الفيروس المستجد، حيث تقسّمت البلاغات على أمانات جميع المناطق خلال الفترة 15 مارس – 01 إبريل 2020م.
وجندت الأمانات جهودها كافة في الردّ على اتصالات المواطنين والمقيمين، ومعالجة بلاغاتهم بشكل فوري، من خلال الأرقام الهاتفية والمواقع والتطبيقات الإلكترونية التي وفّرتها النظم التقنية للبلديات.
ومن أبرز ما عالجته الأمانات من خلال نظام البلاغات، مخالفات متعلقة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا في المحالّ التجارية والأماكن العامة، إضافة إلى مخالفات الإصحاح البيئي والمتعلّقة بانتشار الأمراض، ومخالفات أخرى تتعلق بتوجيهات إغلاق المنشآت التي جرى الإعلان عنها.
وتوزّعت إحصائيات البلاغات على أمانات المناطق، ليكون نصيب أمانة منطقة الرياض 26,602 بلاغاً، تلتها أمانة محافظة جدة بـ 11,789 بلاغاً، ثم أمانة المنطقة الشرقية بـ 6,477 بلاغاً، فيما كان نصيب أمانة منطقة عسير 4,279 بلاغاً، وأمانة العاصمة المقدسة 4,125 بلاغاً.
فيما حققت مجموعة من الأمانات عدد بلاغات متوسط تصدرتها أمانة المدينة المنورة بواقع 2,646 بلاغاً، ثم أمانة الطائف بـ 2,343 بلاغاً، وأمانة القصيم 2,275 بلاغاً، فأمانة جازان بـ 1,869 بلاغاً، وأمانة منطقة نجران بـ 1,808 بلاغاً، ثم أمانة محافظة الأحساء بـ 1,709 بلاغ، فيما باشرت أمانة منطقة تبوك 1,109 بلاغاً.
وجاءت في مقدّمة الأمانات التي قلّت أعداد بلاغتها عن الألف بلاغ أمانة منطقة حائل بـ 918 بلاغاً، ثم أمانة حفر الباطن بـ 629 بلاغاً، فيما تعاملت أمانة منطقة الجوف مع 597 بلاغاً، بينما كان نصيب أمانة الباحة من البلاغات 329 بلاغاً، وأخيراً أمانة منطقة الحدود الشمالية بـ 256 بلاغاً فقط.

روابط ذات صلة

إيران.. 3452 وفاة بكورونا وأكثر من 55 ألف إصابة

إيران.. 3452 وفاة بكورونا وأكثر من 55 ألف إصابة
قتيلان وجرحى بعملية طعن جنوب فرنسا.. واعتقال المنفذ

قتيلان وجرحى بعملية طعن جنوب فرنسا.. واعتقال المنفذ
الصحة العالمية تدعو الدول للتركيز على توفير الإمدادات الطبية الأساسية

الصحة العالمية تدعو الدول للتركيز على توفير الإمدادات الطبية الأساسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*