الشؤون البلدية تباشر خلال أسبوعين أكثر من 69 ألف بلاغ متعلق بأزمة “كورونا”

المناطق - واس

باشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانات المناطق أكثر من 69 ألف بلاغ عبر منصتها الرقمية 940 خلال أسبوعين، وذلك ضمن جهودها في مكافحة الفيروس المستجد، حيث تقسّمت البلاغات على أمانات جميع المناطق خلال الفترة 15 مارس – 01 إبريل 2020م.

وجندت الأمانات جهودها كافة في الردّ على اتصالات المواطنين والمقيمين، ومعالجة بلاغاتهم بشكل فوري، من خلال الأرقام الهاتفية والمواقع والتطبيقات الإلكترونية التي وفّرتها النظم التقنية للبلديات.

ومن أبرز ما عالجته الأمانات من خلال نظام البلاغات، مخالفات متعلقة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا في المحالّ التجارية والأماكن العامة، إضافة إلى مخالفات الإصحاح البيئي والمتعلّقة بانتشار الأمراض، ومخالفات أخرى تتعلق بتوجيهات إغلاق المنشآت التي جرى الإعلان عنها.

وتوزّعت إحصائيات البلاغات على أمانات المناطق، ليكون نصيب أمانة منطقة الرياض 26,602 بلاغاً، تلتها أمانة محافظة جدة بـ 11,789 بلاغاً، ثم أمانة المنطقة الشرقية بـ 6,477 بلاغاً، فيما كان نصيب أمانة منطقة عسير 4,279 بلاغاً، وأمانة العاصمة المقدسة 4,125 بلاغاً.

فيما حققت مجموعة من الأمانات عدد بلاغات متوسط تصدرتها أمانة المدينة المنورة بواقع 2,646 بلاغاً، ثم أمانة الطائف بـ 2,343 بلاغاً، وأمانة القصيم 2,275 بلاغاً، فأمانة جازان بـ 1,869 بلاغاً، وأمانة منطقة نجران بـ 1,808 بلاغاً، ثم أمانة محافظة الأحساء بـ 1,709 بلاغ، فيما باشرت أمانة منطقة تبوك 1,109 بلاغاً.

وجاءت في مقدّمة الأمانات التي قلّت أعداد بلاغتها عن الألف بلاغ أمانة منطقة حائل بـ 918 بلاغاً، ثم أمانة حفر الباطن بـ 629 بلاغاً، فيما تعاملت أمانة منطقة الجوف مع 597 بلاغاً، بينما كان نصيب أمانة الباحة من البلاغات 329 بلاغاً، وأخيراً أمانة منطقة الحدود الشمالية بـ 256 بلاغاً فقط.