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“التجارة” : خدمة 84 ألف عميل عبر مركز قطاع الأعمال وتنفيذ 69 ألف عملية إلكترونية خلال مارس

“التجارة” : خدمة 84 ألف عميل عبر مركز قطاع الأعمال وتنفيذ 69 ألف عملية إلكترونية خلال مارس

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الداخلية: تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة من الساعة الثالثة من عصر اليوم

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“التجارة” : خدمة 84 ألف عميل عبر مركز قطاع الأعمال وتنفيذ 69 ألف عملية إلكترونية خلال مارس

“التجارة” : خدمة 84 ألف عميل عبر مركز قطاع الأعمال وتنفيذ 69 ألف عملية إلكترونية خلال مارس
http://almnatiq.net/?p=850094
المناطق - واس

تواصل وزارة التجارة تقديم جميع خدماتها للمستهلكين وقطاع الأعمال في جميع مناطق المملكة في الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب تفشي حائجة “كورونا”.
وعملت الوزارة منذ بداية أزمة “كورونا” على مسارات رئيسية لضمان استمرارية الأعمال، وتلبية احتياجات المستهلكين وقطاع الأعمال، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، والقيام بأعمال الرصد والمتابعة والتحليل للأسعار وبيانات الموردين والمخزون والمستودعات، إضافة للأسواق والهايبر ماركت.
وقدمت الوزارة خلال شهر مارس 2020 خدماتها لـ 83,934 عبر مركز اتصال قطاع الأعمال، كما نفذ عملاء الوزارة 69,273 خدمة إلكترونية عبر الرابط الموحد للخدمات الإلكترونية e.mci.gov.sa.
ونفذت الفرق الرقابية بالوزارة خلال شهر مارس 59,456 جولة رقابية في جميع مناطق المملكة، وأوقعت 7,139 مخالفة فورية، وطبقت العقوبات النظامية بحق المخالفين.
وضبطت الفرق الرقابية بالوزارة بالشراكة مع هيئة الغذاء والدواء خلال الفترة الماضية أكثر من 16.5مليون كمام ومعقم الصالح منها تم إعادة ضخه في السوق، وغير الصالح تم إتلافه بشكل صحي بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتهيب الوزارة بعموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال مركز بلاغات المستهلك (1900) أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، كما تتم خدمة العملاء في قطاع الأعمال أو مركز اتصال قطاع الأعمال على الرقم الموحد: (920000667).

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