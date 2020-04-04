احدث الأخبار

شرطة القصيم تضبط مواطناً ومقيماً خالفا الإجراءات الوقائية بممارسة “الحلاقة”
أبرز المواد
 “التجارة” : خدمة 84 ألف عميل عبر مركز قطاع الأعمال وتنفيذ 69 ألف عملية إلكترونية خلال مارس
أبرز المواد
 الداخلية: تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة من الساعة الثالثة من عصر اليوم
أبرز المواد
 الشؤون البلدية تباشر خلال أسبوعين أكثر من 69 ألف بلاغ متعلق بأزمة “كورونا”
أبرز المواد
 إيران.. 3452 وفاة بكورونا وأكثر من 55 ألف إصابة
أبرز المواد
 قتيلان وجرحى بعملية طعن جنوب فرنسا.. واعتقال المنفذ
أبرز المواد
 أكثر من 5 ملايين ريال أنفقتها “بناء” على الايتام في الربع الأول من 2020
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف تنتهي من تعقيم وتطهير ٩٣% من بلدات وقرى المحافظة
المنطقة الشرقية
 عملية ناجحة تعيد حاسة “الشم” لمريضة بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 الصحة العالمية تدعو الدول للتركيز على توفير الإمدادات الطبية الأساسية
أبرز المواد
 الصين تعلن يوم حداد على ضحايا كورونا
أبرز المواد
 الجامعة العربية تدعو إلى وقف القتال في الأراضي الليبية
أبرز المواد
شرطة القصيم تضبط مواطناً ومقيماً خالفا الإجراءات الوقائية بممارسة “الحلاقة”

شرطة القصيم تضبط مواطناً ومقيماً خالفا الإجراءات الوقائية بممارسة “الحلاقة”

أبرز المواد
“التجارة” : خدمة 84 ألف عميل عبر مركز قطاع الأعمال وتنفيذ 69 ألف عملية إلكترونية خلال مارس

“التجارة” : خدمة 84 ألف عميل عبر مركز قطاع الأعمال وتنفيذ 69 ألف عملية إلكترونية خلال مارس

أبرز المواد
الداخلية: تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة من الساعة الثالثة من عصر اليوم

الداخلية: تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة من الساعة الثالثة من عصر اليوم

أبرز المواد
الشؤون البلدية تباشر خلال أسبوعين أكثر من 69 ألف بلاغ متعلق بأزمة “كورونا”

الشؤون البلدية تباشر خلال أسبوعين أكثر من 69 ألف بلاغ متعلق بأزمة “كورونا”

أبرز المواد

شرطة القصيم تضبط مواطناً ومقيماً خالفا الإجراءات الوقائية بممارسة “الحلاقة”

شرطة القصيم تضبط مواطناً ومقيماً خالفا الإجراءات الوقائية بممارسة “الحلاقة”
http://almnatiq.net/?p=850097
المناطق - بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ويظهر فيه أحد الأشخاص يوثق حلاقة العامل له داخل أحد محلات الحلاقة ، ونشره لذلك ، في مخالفةٍ للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس “كورونا” المتضمنة تعليق نشاط الحلاقة الرجالية ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله تعالى – عن القبض عليهما ، وهما مواطنٌ ، ومقيمٌ من الجنسية الهندية ، في العقدين الرابع والسادس من العمر ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة ..

روابط ذات صلة

“التجارة” : خدمة 84 ألف عميل عبر مركز قطاع الأعمال وتنفيذ 69 ألف عملية إلكترونية خلال مارس

“التجارة” : خدمة 84 ألف عميل عبر مركز قطاع الأعمال وتنفيذ 69 ألف عملية إلكترونية خلال مارس
الداخلية: تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة من الساعة الثالثة من عصر اليوم

الداخلية: تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة من الساعة الثالثة من عصر اليوم
الشؤون البلدية تباشر خلال أسبوعين أكثر من 69 ألف بلاغ متعلق بأزمة “كورونا”

الشؤون البلدية تباشر خلال أسبوعين أكثر من 69 ألف بلاغ متعلق بأزمة “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*