شرطة القصيم تضبط مواطناً ومقيماً خالفا الإجراءات الوقائية بممارسة “الحلاقة”

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ويظهر فيه أحد الأشخاص يوثق حلاقة العامل له داخل أحد محلات الحلاقة ، ونشره لذلك ، في مخالفةٍ للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس “كورونا” المتضمنة تعليق نشاط الحلاقة الرجالية ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله تعالى – عن القبض عليهما ، وهما مواطنٌ ، ومقيمٌ من الجنسية الهندية ، في العقدين الرابع والسادس من العمر ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة ..