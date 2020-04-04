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إطلاق جائزة للمبدعين في ” التعليم عن بُعد ” بتعليم جدة

إطلاق جائزة للمبدعين في ” التعليم عن بُعد ” بتعليم جدة

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جوائز مالية وتقديرية وفق معايير وضوابط محددة ..

إطلاق جائزة للمبدعين في ” التعليم عن بُعد ” بتعليم جدة

إطلاق جائزة للمبدعين في ” التعليم عن بُعد ” بتعليم جدة
http://almnatiq.net/?p=850102
المناطق - جدة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظه جدة ” جائزه تعليم جده للتعليم عن بُعد ” والتي تهدف إلى نشر ثقافه التميز في التعليم عن بعد، وتبادل الخبرات ونشر أفضل التطبيقات في مجال التعليم عن بعد، واثراء المحتوى التعليمي الالكتروني وتحفيز المعلمين والمعلمات على الممارسات التعليمية المتميزة في التعليم عن بُعد وفق معايير محددة، وذلك ضمن مبادرات إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة .

وأكد  المدير العام للتعليم  بجدة الدكتور سعد المسعودي أن جائزه تعليم جدة للتعليم عن بُعد تواكب الاحداث الحالية مع أزمة جائحة كورونا ، وتوجهات وزارة التعليم بقيادة معالي الدكتور حمد آل الشيخ  حيث أثبت الميدان التعليمي أنه قادر على تجاوز كافة التحديات والعقبات التي قد تواجه استمرار المسيرة التعليمية ، وما لمسناه على أرض الواقع من تميز وابداع للمعلمين والمعلمات من خلال استخدام التقنيات الحديثة والتعامل الأمثل بجودة عالية مع المنصات التعليمية في إيصال المعلومة للطلاب يؤكد التميز والإبداع والمسئولية من الجميع ، ولذلك جاء اطلاق الجائزة التي تهدف الى تبني معايير التميز في تطبيقات التعليم عن بعد وممارساته ، وتقدير وتشجيع المتميزين في مجال التعليم عن بعد ، وسيتم تكريم وتحفيز المتميزين بجوائز مالية وتقديرية نظير جهودهم المتميزة في هذا المجال  .

يشار إلى أن جائزه تعليم جده للتعليم عن بُعد ، اعتمدت ضوابط و معايير واوزان نسبية تتمثل في التحفيز المستمر للتعليم عن بعد، والجودة في تفعيل ادوات المنصات التعليمية المعتمدة (التدريس و الاختبارات، الواجبات، الفصول الافتراضية، غرفه النقاش)، والتطوير والتعليم المستمر، المواطنة والمسؤولية الرقمية ، والابداع والابتكار ، إضافة الى بعض الاشتراطات التي تضمن مشاركة عادلة وشاملة للجميع .

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