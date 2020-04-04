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تونس تستخدم الروبوت في فرض قيود على حركة المواطنين

تونس تستخدم الروبوت في فرض قيود على حركة المواطنين
http://almnatiq.net/?p=850105

نشرت الشرطة التونسية أجهزة روبوت للقيام بدوريات تفقدية في العاصمة تونس لضمان التزام المواطنين بقواعد الإغلاق التي تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

ورغم ندرة المشاة في شوارع العاصمة شبه المهجورة، يقترب روبوت الشرطة في تونس من المارة ويسألهم عن سبب وجودهم خارج المنزل.

وعلى المارة في هذه الحالة إظهار بطاقات الهوية وغيرها من الأوراق أمام كاميرا الروبوت حتى يتسنى للضباط المشغلين للآلة الإطلاع عليها.

وتخضع تونس لقيود صارمة في إطار إغلاق البلاد للأسبوع الثاني على التوالي بهدف الحد من انتشار عدوى الفيروس الوبائي الذي قتل 14 شخصا في البلاد.

ويفرض الإغلاق على الجميع البقاء في المنزل باستثناء من يتلقون العلاج من كوفيد19، المرض الصدري الذي ينتج عن فيروس كورونا.

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