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الدفاع المدني يدشن حملة توعوية للأسر خلال فترة الحجر المنزلي شعارها #سلامتك_بمنزلك_غايتنا

الدفاع المدني يدشن حملة توعوية للأسر خلال فترة الحجر المنزلي شعارها #سلامتك_بمنزلك_غايتنا
http://almnatiq.net/?p=850111
المناطق - واس

تدشن المديرية العامة للدفاع المدني يوم غد الأحد حملة إعلامية توعوية لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة للأسرة، وتوخي الحذر من الأخطار المنزلية خلال فترة الحجر المنزلي ومنع التجول، توقيا من انتشار وباء فيروس كورونا.
وأوضح معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن الحملة تهدف إلى تنبيه أفراد الأسرة خلال اجتماعهم في المنزل ، وما يمكن أن يتعرض له الأفراد أو الأسرة من أخطار – لا قدر الله – ، ومنها زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية , وأخطار المطابخ، بالإضافة إلى تأكيد أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل مثل كواشف الدخان ومطفيات الحريق والأخذ بأسباب وسبل السلامة من المخاطر .
وأشار الفريق العمرو إلى أن الحملة التي تتخذ شعار #سلامتك_بمنزلك _غايتنا ، سوف تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتتضمن معلومات ووسائط إعلامية متنوعة، لتثقيف الأسر من هذه الأخطار، وتعليمات تتعلق بالتعامل السليم مع الأجهزة الكهربائية، كما ستتضمن الحملة طرح مسابقة تفاعلية وتوزيع جوائز وهدايا قيمة للفائزين .
وأهاب معالي مدير عام الدفاع المدني، بالجميع التزام تعليمات السلامة وتوخي الحذر من المخاطر .

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