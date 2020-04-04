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رغم توقف الدراسة .. جمعية بصائر تصرف راتب شهرين للمعلمين والمعلمات

رغم توقف الدراسة .. جمعية بصائر تصرف راتب شهرين للمعلمين والمعلمات
http://almnatiq.net/?p=850117
وادي الدواسر - فالح الدوسري
وجه المدير التنفيذي لجمعية بصائر لتحفيظ القرآن بوادي الدواسر الشيخ فهاد بن محمد آل جحفل بصرف راتب شهرين للمعلمين والمعلمات العاملين بالجمعية ، وذلك تماشيًا مع أمر خادم الحرمين الشريفين  بتحمل الحكومة 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح آل جحفل لـ ” المناطق ” أن التوجيه يأتي استشعارا من الجمعية لمسؤوليتها تجاه الوطن و ابناءه ، و من باب الشراكة المجتمعية وتكاملاً مع أدوار حكومتنا الرشيدة و ما تقدمه لهذا الوطن و ابناءه.
وأشار إلى أن الجمعية ممثلة بمجلسها قررت صرف ما بقى من مكافأة شهر رجب من بعد قرار توقف الدراسة ، و كذا شهر شعبان  للمعلمين و المعلمات حسب التقويم الدراسي لدى الجمعية.
سائلاً الله ان يرفع البلاء عن بلادنا هذه خاصة و بلاد المسلمين و ان يوفق الجميع لما يحبه و يرضاه.

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