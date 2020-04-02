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في بيشة أهالي “وادي ترج” يشكرون رئيس بلدية الحازمي‎ على خدماتهم

في بيشة أهالي “وادي ترج” يشكرون رئيس بلدية الحازمي‎ على خدماتهم

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في بيشة أهالي “وادي ترج” يشكرون رئيس بلدية الحازمي‎ على خدماتهم

في بيشة أهالي “وادي ترج” يشكرون رئيس بلدية الحازمي‎ على خدماتهم
http://almnatiq.net/?p=850120
المناطق - بيشة
قدَّم أهالي مراكز وادي ترج ومركز القوباء والقرى التابعة لها التابعة لمحافظة بيشة شكرهم وتقديرهم لرئيس بلدية الحازمي  “المهندس إبراهيم بن صالح القرني”، وأعضاء المجلس البلدي ببلدية الحازمي ؛ على ما قاموا به من خدمات تسهم في نمو ورقي المراكز ومعالجة الإشكاليات البلدية التي يتقدم بها المواطنون والظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ .
حيث قال حسين الحارثي من لايشكر الناس لايشكره الله ، شكرآ بلديه الحازمي والجهات المشاركه برفقتهم على جهودهم في هذا الوقت الإجراءات الاحترازيه بتطهير وتعقيم مراكز القوباء ووادي ترج البهيم والمراكز التابعه للحازمي جهود يشكرون عليها بشكل يومي ونحن نشاهدهم بالتعقيم والتطهير عفوآ كلمه شكرآ لا تكفي جهودكم ، وقال العمري عبر تويتر ‏شكرا بلدية الحازمي بادرة طيبه لم تحلم بها القريه منذ 100 عام
 يذكر إن بلدية الحازمي تعمل ليل و نهار بطاقم يتكون من ١٨سيارة و٢٢ عامل وعدد من العمالة الراجلة في مركز وادي ترج و مركز القوباء وغيرها .

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