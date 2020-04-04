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أمير الرياض : أمر خادم الحرمين الشريفين معادلة وطنية عظيمة بين القائد والشعب

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أمير الرياض : أمر خادم الحرمين الشريفين معادلة وطنية عظيمة بين القائد والشعب

أمير الرياض : أمر خادم الحرمين الشريفين معادلة وطنية عظيمة بين القائد والشعب
http://almnatiq.net/?p=850123
المناطق - الرياض
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر الكريم القاضي بتحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين وصرف 9 مليارات ريال تعويضاً لأكثر من 1,2 مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا.
وأكد سمو أمير المنطقة في تصريح صحفي اهتمام القيادة الرشيدة بالحد من آثار الجائحة العالمية وتلمس احتياجات المواطنين ودعم القطاعات الخاصة واستمرار التنمية.
ونوه سموه بالأمر الكريم في تحقيق المعادلة الوطنية العظيمة بين القائد الفذ والشعب الوفي, سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا في ظل قادتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

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