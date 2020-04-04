محافظ الخفجي : الأوامر الملكية لخادم الحرمين تؤكد حرص القيادة على أبنائها المواطنين والتقليل من آثار جائحة كورونا على المجتمع

أشاد محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع بما تضمنه الأمر الكريم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتحمل الحكومة 60% من تكاليف رواتب الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص.

وقال “الهزاع” : إن هذا الأمر السامي والأوامر الملكية التي سبقتها تؤكد حرص القيادة على مصالح أبنائها المواطنين والمواطنات والتقليل من آثار جائحة كورونا على المجتمع ، رغم صعوبة الظروف التي يعيشها العالم من حولنا.

وأكد “الهزاع” أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحرصان كل الحرص على راحة المواطن وضمان أمنه واستقراره الاجتماعي وتوفير سبل الراحة لجميع ابناء الوطن.

ختاماً دعا “الهزاع” المولى عز وجل أن يكلل جهود القيادة الرشيدة بالنجاح والتوفيق لخدمة الوطن والمواطنين وأن يزيل عن بلادنا وعن سائر بلدان العالم شر هذا الوباء.