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بلدية الجبيل تواصل تعقيم شوارع المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا

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بلدية الجبيل تواصل تعقيم شوارع المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا

بلدية الجبيل تواصل تعقيم شوارع المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=850130
المناطق - الجبيل
الجبيل – المناطق

تواصل بلدية محافظة الجبيل أعمال تعقيم وتطهير المواقع العامة والشوارع بالتعاون مع شركة فال العربية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بمتابعة مباشرة من قبل رئيس البلدية المهندس نايف بن فيصل الدويش، وإشراف مساعد رئيس البلدية للخدمات الأستاذ محمد البوعينين، وتواجد المختصين بصحة البيئة والنظافة والأزمات والكوارث وجميع المعنيين في البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن حملة التعقيم والتطهير، التي تقوم بها البلدية بالتعاون مع شركة فال العربية تقوم بعملية التعقيم والتطهير، وشملت الشوارع والأرصفة وواجهات المحلات التجارية، لضمان توفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.

و أشاد المهندس نايف الدويش بأن البلدية بتعاون الجهات الأمنية وتسهيل أعمال البلدية الميدانية لخدمة سكان المحافظة.

وأبان بأن البلدية تقوم بتعقيم الشوارع والمرافق العامة بشكل يومي، وقد بدأت بعمليات التعقيم اليوم الجمعة ١٠ /٨/ ١٤٤١ بالتعاون مع شركة فال، حيث بلغ عدد المعدات المشاركة أكثر من ٨٩ معدة 250 عامل، حيث تقوم صهاريج محملة بمواد معقمة مناسبة بالرش في مختلف شوارع المحافظة.

وتواصل البلدية أعمالها الرقابية الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية للتشديد على توفير مواد التعقيم في المرافق، ، والتأكد من تطبيق الاحترازات، والقرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.

ودعا المهندس نايف المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة الجميع.

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