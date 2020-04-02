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أمانة نجران تنفذ جولات رقابية على المحلات التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية

أمانة نجران تنفذ جولات رقابية على المحلات التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية
http://almnatiq.net/?p=850135
المناطق - نجران

نفذت أمانة منطقة نجران اليوم، جولات رقابية على المحلات التجارية بحي العريسة وحي الغويلا وسوق ابن شكوان للفواكه والخضار بمدينة نجران، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية.
واستهدفت الجولات الرقابية 30 محلاً تجارياً، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وتقيدها بتعقيم الأسطح ومرافق المحل وعربات التسوق، وتوفير المعقمات للعملاء ومرتادي منافذ البيع، إلى جانب التأكد من نظافة العاملين وإتباعهم للإجراءات الوقائية، والالتزام بالزي الرسمي، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحال المخالفة للاشتراطات الصحية.
وأكدت الأمانة مواصلة أعمالها الميدانية اليومية لتفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

 

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