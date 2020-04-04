احدث الأخبار

“مدني نجران” يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة لاستمرار هطول الأمطار على المنطقة
منطقة نجران
 الصين ترسل 1100 جهاز تنفس لمدينة نيويورك
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تطلع على المؤشرات الإيجابية للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 النيابة : الاعتداء على رجال الأمن جريمة كبيرة موجبة للتوقيف
أبرز المواد
 اجتماع كشفي عربي إفتراضي لحصر المجهودات الكشفية في مواجهة كورونا
منطقة الرياض
 إمارة المدينة: التسجيلات المنسوبة إلى سعود بن خالد الفيصل غير صحيحة
منطقة المدينة المنورة
 أمانة نجران تنفذ جولات رقابية على المحلات التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية
منطقة نجران
 بلدية الجبيل تواصل تعقيم شوارع المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا
المنطقة الشرقية
 محافظ الخفجي : الأوامر الملكية لخادم الحرمين تؤكد حرص القيادة على أبنائها المواطنين والتقليل من آثار جائحة كورونا على المجتمع
المنطقة الشرقية
 أمير الرياض : أمر خادم الحرمين الشريفين معادلة وطنية عظيمة بين القائد والشعب
منطقة الرياض
 في بيشة أهالي “وادي ترج” يشكرون رئيس بلدية الحازمي‎ على خدماتهم
منطقة عسير
 رغم توقف الدراسة .. جمعية بصائر تصرف راتب شهرين للمعلمين والمعلمات
منطقة الرياض
“مدني نجران” يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة لاستمرار هطول الأمطار على المنطقة

“مدني نجران” يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة لاستمرار هطول الأمطار على المنطقة

منطقة نجران
الصين ترسل 1100 جهاز تنفس لمدينة نيويورك

الصين ترسل 1100 جهاز تنفس لمدينة نيويورك

أبرز المواد
لجنة متابعة مستجدات كورونا تطلع على المؤشرات الإيجابية للإجراءات الاحترازية

لجنة متابعة مستجدات كورونا تطلع على المؤشرات الإيجابية للإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
النيابة : الاعتداء على رجال الأمن جريمة كبيرة موجبة للتوقيف

النيابة : الاعتداء على رجال الأمن جريمة كبيرة موجبة للتوقيف

أبرز المواد

اجتماع كشفي عربي إفتراضي لحصر المجهودات الكشفية في مواجهة كورونا

اجتماع كشفي عربي إفتراضي لحصر المجهودات الكشفية في مواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=850142
القاهرة - مبارك الدوسري

عقد مدير إدارة خدمة المجتمع والشراكات ، القائم بأعمال مدير إدارة الاتصال بالمنظمة الكشفية العربية أحمد حسن، اجتماعيا افتراضيا اليوم عبر تطبيق Messenger  مع رئيس اللجنة الكشفية العربية الفرعية للإعلام والإتصال مبارك الدوسري ، ورئيس لجنة الكشفية العربية الفرعية لتنمية المجتمع والمسؤولية الاجتماعية والشراكات صخر حميد ، لمناقشة حصر جهود الجمعيات الكشفية العربية الأعضاء بالمنظمة في الوقاية من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكد أحمد حسن في بداية الاجتماع أهمية التوثيق للعمل المجتمعي الذي تقوم به الجمعيات بالمشاركة مع مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ، ومساعدة مختلف فئات المجتمع التي تحتاج الى مساعدة ، وأكد على اهتمام الأمين العام للمنظمة عمرو حمدي بحصر تلك الجهود وتوثيقها ، وضرورة ابرازها مجتمعياً .

وأوصى المجتمعون بأهمية التواصل مع مسؤولي الاعلام بالجمعيات للحصول على ابرز الجهود مدعومة بالصور ومقاطع الفيديو ، لتبقى أداة علمية موثقة ، واشاروا الى أن حفظ المعلومات والصور الخاصة بتلك المناسبة وغيرها له أهميته بعد أن اصبحت المعلومات الموثقة أحد أهم مصادر الإنتاج الرئيسية ، ولها اهميتها بالاستفادة منها في أعمال المنظمة إعلامياً ومجتمعياً وتاريخياً .

روابط ذات صلة

لجنة متابعة مستجدات كورونا تطلع على المؤشرات الإيجابية للإجراءات الاحترازية

لجنة متابعة مستجدات كورونا تطلع على المؤشرات الإيجابية للإجراءات الاحترازية
النيابة : الاعتداء على رجال الأمن جريمة كبيرة موجبة للتوقيف

النيابة : الاعتداء على رجال الأمن جريمة كبيرة موجبة للتوقيف
أمير الرياض : أمر خادم الحرمين الشريفين معادلة وطنية عظيمة بين القائد والشعب

أمير الرياض : أمر خادم الحرمين الشريفين معادلة وطنية عظيمة بين القائد والشعب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*