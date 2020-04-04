اجتماع كشفي عربي إفتراضي لحصر المجهودات الكشفية في مواجهة كورونا

القاهرة - مبارك الدوسري

عقد مدير إدارة خدمة المجتمع والشراكات ، القائم بأعمال مدير إدارة الاتصال بالمنظمة الكشفية العربية أحمد حسن، اجتماعيا افتراضيا اليوم عبر تطبيق Messenger مع رئيس اللجنة الكشفية العربية الفرعية للإعلام والإتصال مبارك الدوسري ، ورئيس لجنة الكشفية العربية الفرعية لتنمية المجتمع والمسؤولية الاجتماعية والشراكات صخر حميد ، لمناقشة حصر جهود الجمعيات الكشفية العربية الأعضاء بالمنظمة في الوقاية من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكد أحمد حسن في بداية الاجتماع أهمية التوثيق للعمل المجتمعي الذي تقوم به الجمعيات بالمشاركة مع مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ، ومساعدة مختلف فئات المجتمع التي تحتاج الى مساعدة ، وأكد على اهتمام الأمين العام للمنظمة عمرو حمدي بحصر تلك الجهود وتوثيقها ، وضرورة ابرازها مجتمعياً .

وأوصى المجتمعون بأهمية التواصل مع مسؤولي الاعلام بالجمعيات للحصول على ابرز الجهود مدعومة بالصور ومقاطع الفيديو ، لتبقى أداة علمية موثقة ، واشاروا الى أن حفظ المعلومات والصور الخاصة بتلك المناسبة وغيرها له أهميته بعد أن اصبحت المعلومات الموثقة أحد أهم مصادر الإنتاج الرئيسية ، ولها اهميتها بالاستفادة منها في أعمال المنظمة إعلامياً ومجتمعياً وتاريخياً .